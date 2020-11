Video: la particular reacción de Juana Viale a una escena erótica de la novela de uno de sus invitados

Uno de los invitados que engalanó la meza del sábado de “La Noche de Mirtha” fue el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, quien logró sorprender a Juana Viale con la narrativa de una escena sexual en su novela “La traición”, además de recibir halagos de Laura Di Marco, Alfredo y Diego Leuco por su audaz escritura.

“Hay una escena de sexo muy bien escrita. Me encantó, porque no es fácil. A mí me pasa como actriz, que el gran desafío del director es poder transmitir a los actores qué es lo que quiere contar con una escena de sexo. Pero para escribirla, tenés que tener mucha pluma, sutileza y mucha información”, relató fascinada la conductora.

Según indica Juana, el pasaje al que hace referencia es sorprendente pero también excitante y luego de exponerlo en la mesa con sus invitados, fue Alfredo Leuco quien tomó la palabra y lanzó con el típico humor que representa a los cordobeses: “¿Te resultó excitante la escena de sexo? Te digo la verdad, a mí también”

Tras despertarse las risas de los invitados, el autor resaltó que el gran desafío de un escritor, es abordar de forma literaria las escenas de sexo y es en esos momentos donde se prueba si un escritor sabe o no; hecho que comparó con la prueba mayor a la que se enfrentar los artistas plásticos cuando tienen que pintar las manos de alguien más.

“Siempre esconde una cosa simbólica, ese es el truco. El modo en que se encuentran dos personas tiene algo que luego se explica. Es con un personaje medio misterioso”, explicó el novelista y finalmente Alfredo Leuco cerró en bromas hacia Juana: “Si esto se llega a filmar, Juanita puede ser el personaje femenino”, ocurrencia que la llevó a abanicarse en señal de acaloramiento.