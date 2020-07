Video: la emoción de Lourdes Sánchez al hablar sobre la dura situación que están atravesando los bailarines

La situación económica de millones de trabajadores en la Argentina a causa de la cuarentena obligatoria es preocupante. No ajenos a esta realidad se encuentran los bailarines y gran parte del mundo del espectáculo nacional y fue Lourdes Sánchez quién tomó la palabra y explicó la difícil situación que atraviesan.

La actriz estuvo presente este jueves en Corte y confección para lucir uno de los diseños del Desafío especial Bailando, gala de rock.

Luego de que Andrea Politti, conductora del certamen, le dijera que era un placer tenerla en el programa, Lourdes respondió entre lágrimas: “No, un placer es que ustedes estén haciendo esto, como bailarina les agradezco. No me quiero emocionar, te juro que… es un momento re difícil para todos los bailarines, que de bailar siempre y tomar miles de clases pasamos a estar encerrados en casa. Es duro, no es lo mismo hacer una clase por Zoom. Les agradezco por este pequeño momento y por haber incorporado el baile en la pasarela”.

"Estás hablando por muchos bailarines que la están pasando mal y está buenísimo que lo digas. En este momento hay que abrazar mucho a todos los artistas que la están pasando mal", sostuvo Flavio Mendoza.

“Toda la gente la está pasando muy mal. Esta pandemia arrasó con todo. De repente estoy en casa y digo ‘qué locura lo que estamos viviendo’. Es algo extrañísimo y tampoco sabemos hasta dónde va a llegar”, manifestó Andrea Politti.

“Es muy extraño. A nosotros nos gusta expresarnos con el cuerpo, somos inquietos, curiosos y estos momentos se agradecen mucho”, cerró Lourdes.