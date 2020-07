Video: la emoción de Laurita Fernández al hablar de la lucha de Carmen y su hijo contra el cáncer

Este lunes arrancó el Cantando 2020, que tuvo como conductores a Ángel de Brito y Laurita Fernández. Si bien había una gran expectativa por el arranque del reality, el rating no alcanzó los numero que esperaban por parte del canal.

Una de los momentos más lindos de la noche fue el reencuentro entre Fernández y Carmen Barbieri. La participante, que debutó con un homenaje a Sergio Denis, se mostró muy emocionada al hablar del cáncer que venció su hijo Federico Bal.

“Me dijo que empezara a ser yo. Antes de entrar, me mandó un mensaje diciéndome que por favor no pensara más en él. ‘Divertite, cantá, disfrutá’, me dijo. Bueno, estoy en eso hijo”, expresó Barbieri.

A lo que Laurita sumó, enternecida: “Además, para todos nosotros que tenemos ganas de verte y de ver talento en la pista, cuando teníamos la lista del Cantando dijimos que no podía abrirlo otra persona que no fuera Carmen. Tenerte acá para nosotros es un lujazo. Así como hablamos del jurado, tenerte a vos, acá...”.

En ese punto, Laurita se quebró. “Vos cantando con toda tu predisposición... Te juro que tengo los ojos llorosos, tengo ganas de ir a abrazarte y a la miércoles todo. Me llena de orgullo poder estar presentándote y escuchándote con Ángel es maravilloso”, expresó, con la voz quebrada.

A lo que Carmen contesto “gracias” y Ángel tomó la posta.