Video: L-Gante abandonó un escenario en Paraguay luego de que le tiraran una lata de cerveza

Luego de protagonizar un escándalo en San Luis, L-Gante fue nuevamente noticia pero, en esta oportunidad, todo sucedió en Paraguay como parte de la gira que el cumbiero tiene en Latinoamérica.

En esta oportunidad, el padre de Jamaica, comenzó su show y a los pocos minutos una lata de cerveza cayó en el escenario y ese fue el comienzo del final.

El argentino no aguantó la situación y malhumorado expresó: “Y los que me tiraron la lata que me chupen la p...”.

Inmediatamente el artista bajó del escenario y no quiso volver para continuar con el show a pesar del pedido de los organizadores que no sabían qué hacer.

Redes del boliche

Frente a la situación y al reclamo de los presentes, la organización decidió devolver el dinero de las entradas para tranquilizar a los asistentes y evitar un mal mayor.

A través de sus redes sociales los responsables del boliche Chechos La Mega San Lorenzo comunicaron la decisión.