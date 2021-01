Video: Karina La Princesita tuvo que elegir entre El Polaco y el Kun Agüero y no dejó dudas

Karina La Princesita no se caracteriza por ser tibia a la hora de dar opiniones sino todo lo contrario, cada vez que le preguntan algo es contundente y polémica. Y no fue la excepción anoche, cuando Jey Mammón, en su programa Los Mammones, la hizo elegir entre sus dos exparejas. “¿Kun Agüero o El Polaco?”, disparó el filoso conductor.

La historia de amor entre El Polaco y Karina nació cuando ambos eran muy jóvenes y fruto de esa relación tuvieron a su hija Sol, hoy de 13 años. Lo cierto es que todo terminó en una conflictiva separación, pero con el tiempo los cantantes superaron el rencor y mantienen una buena relación, sobre todo por su hija. Mientras que con el Kun Agüero, Karina mantuvo un noviazgo de cinco años hasta 2017 que terminó en malos términos.

Al momento de responder el ping pong de Mammon, Karina no dudó: “El Polaco, El Polaco”. “Ah, ni lo pensaste”, le dijo el conductor. “No lo tengo que pensar”, dijo la cantante, y fundamentó su respuesta. “Con El Polaco tengo una relación de por vida porque somos padres de Sol… solo por eso. Porque después están como al mismo nivel”, aclaró.

Además, la cantante desmintió los rumores que aseguran que muchos de sus hits, como Corazón mentiroso o Con la misma moneda, fueron dedicados a El Polaco: “Él se adjudicó que las canciones fueron escritas para él y no fue así. Pero como sirvió, dijimos ‘dale, si’, pero fueron escritas para otro”, lanzó la jurado de Cantando 2020.

Lo cierto es que Karina no quiso priorizar a ninguno de sus ex. “No quiero darle importancia a ninguno de los dos, no me interesa. A El Polaco lo respeto porque es el papa de Sol y ya”, concluyó en el late night show.

Pero como si fuera poco, la cantante fue por más y se animó a hacer una confesión súper íntima e inesperada. “No voy a decir con quién, pero fui infiel”, disparó aunque justificó su accionar diciendo que fue “merecido”. “Para que entienda lo que se sentía, igual a mí no me gustó, me sentí muy culpable”, sentenció con total sinceridad la popular cantante que actualmente está en pareja con Nicolás Furman.