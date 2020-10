Video: Guillermo Andino relató entre lágrimas cómo está transitando sus días con coronavirus

La novedad de que Guillermo Andino era contacto estrecho de un caso de Covid-19 puso en alerta al canal el viernes, por lo que el equipo de “Informados de todo” tuvo que ser modificado repentinamente. Se tuvo que reemplazar al panel habitual y se sumó a Horacio Cabak como conductor del ciclo.

En las últimas horas se confirmó que Andino tenía coronavirus. A raíz de esto, el periodista salió a hablar en su programa y contó cómo está transitando estos primeros días, además de dedicarle unas emotivas palabras a su mujer, Carolina Prat.

Conmovido, confesó: “Acá estoy, sobrellevando esto. Me toca jugar este partido”, comenzó Andino. Tras confirmar su diagnóstico, contó paso a paso cómo se enteró de la noticia. "El viernes me comuniqué con el equipo del programa a partir del positivo de Sofi, mi hija mayor. Nos enteramos el viernes a la mañana de esto y lo primero que pensé fue: ‘¿Por qué no me está pasando a mí?’. Uno no quiere que le pase nada a su familia”.

Con el correr de las horas, el conductor comenzó a sentir los síntomas en su cuerpo. “Ese mismo viernes empecé a tener la voz tomada, con algún dolor de articulaciones y decidimos hisoparnos todos. Y ahí otra vez volví a rezar para que ni Caro, ni Vicky, ni Ramoncito tengan. Afortunadamente el único positivo fui yo”, aclaró aliviado.

Y enseguida, relató cómo está atravesando estas horas aislado. “Ahora estoy aislado en mi habitación. Me dejan la comida con el plato y el vaso descartable, estamos tomando todos los recaudos porque sabemos que es un bicho muy contagioso. Este es un partido donde no podes cantar victoria”, expresó.

En cuanto a los síntomas, enumeró: “Debo estar transitando el cuarto o quinto día. El gusto y el olfato van y vienen. Me pasó ayer de estar desayunando bien y hacia el almuerzo tuve pérdida total de gusto y olfato. Por las dudas tengo el oxímetro en la mesa de luz para ver cómo oxigeno en sangre. Hay que atravesar ese séptimo día donde, si no se te despiertan los síntomas más graves, vas rumbo al alta más tranquilo”.

Mientras asegura que tanto él como su hija mayor se encuentran aislados, Andino confesó que lo que más extraña es a su mujer. “Con Sofi nos llamamos por teléfono, ella está en su habitación y yo en la mía. Caro está en otra parte de la casa, con los chicos. Me resulta extraño estar sin ella. Caro es mi pilar en la vida, mi compañía, es la persona con la que he logrado todo y con la que no hubiese sido nada si no la tengo al lado. Quiero agradecerle a mi familia como me está bancando porque esto no es fácil”, finalizó entre lágrimas.