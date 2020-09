Video: Guillermo Andino compartió toda su angustia porque su hija se quiere ir del país

Siempre está latente la posibilidad de irse del país por las fluctuaciones de nuestro país, aunque estas chances crecieron aún más durante la pandemia.

Esto se observa sobre todo en los jóvenes, que ya proyectan la posibilidad de una vida fuera del país en búsqueda de un próspero futuro. El conductor Guillermo Andino hizo referencia al tema tras comentar sobre la conversación que tuvo con su hija Sofía ante esta opción.

En primer lugar, remarcó la angustia que le generó dicho planteo de la joven, la mayor de la familia de tres hijos del periodista. Aunque reveló que no se trató de una conversación seria al respecto, sí expresó que la idea no le cayó muy bien.

El presentador habló al respecto durante la tarde en Informados de Todo con sus colegas. Luego de que se tocara la cuestión de la emigración del país, el reportero quiso contar la conversación familiar que mantuvo en los últimos días.

“Los chicos están desilusionados. Escuchan hablar a los políticos de una cosa y a los seis meses están haciendo otra cosa”, comenzó Andino. Y continuó: “Yo no me quiero ir, yo la quiero pelear acá pero la verdad se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice: ‘Papá, ¿Australia cómo es? ¿España cómo es?’”.

Y finalizó hablando sobre su reacción ante dicha pregunta: “Y ahí me pregunto: ‘¿Qué está pensando’. Es un baldazo de agua fría”.