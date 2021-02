Video: Fabián Doman se disfrazó de payaso y le contestó a Alberto Fernández sobre la vacunación VIP

Desde México, el presidente Alberto Fernández pidió a la Justicia “terminar con la payasada” en relación a su investigación sobre el Ministerio de Salud y la vacunación VIP. A raíz de esta situación, Fabián Doman le contestó al Presidente y aprovechó para hacer una humorada.

En su programa Intratables , el conductor comenzó diciendo mientras se ponía unos lentes con estrellas amarillas y una nariz roja de payaso: “Yo quiero ponerme, si me permiten, a tono. Si el tema es una payasada, yo soy un payaso, y acá tengo la nariz. No tengo nombre de payaso, soy el payaso Doman porque cubro el tema”.

Y agregó: “Hace tiempo que no veía, bueno Trump, un Presidente que reclame con tanto énfasis e impunidad. Y voy a decir algo, el copyright se lo deben a Brancatelli. Esto fue lo que Diego dijo ayer”, continuó el conductor en relación a las declaraciones del periodista que consideró un “delirio” los allanamientos.

“Y lo sostengo, lo amplío y lo afirmo”, le contestó Brancatelli. “Es más, creo que alguien te escuchó y lo mandó a México. Que lo diga Diego está bien, ahora que lo diga el Presidente me preocupa un poco”, confesó Doman. “No salgamos del eje. Acá un ministro voló por el aire por una supuesta irregularidad. Hoy, cuando estaba todo más calmo, el Presidente, con la palabra ‘payasada’, y Santiago Cafiero, diciéndole ‘burrada’ a lo que decía Novaresio en la radio, levantaron polvareda. Al ministro no lo echó la prensa, lo echo el presidente, caliente por lo que hizo”, aclaró Paulo Vilouta.

“Es tan carente de argumentos, defender algo imputando otra cosa”, agregó Carolina Losada. “Es una payasada que haya un operativo para investigar las cámaras en el ministerio de Desarrollo y en el de Salud. Que vayan a secuestrar cámaras al Hospital Posadas, cuando entran 18.000 personas por día. Que haya un fiscal que en vez de dedicarse a delitos graves o serios se dedique a esta payasada. Es una inmoralidad, no exageren. No vayan más allá. Ya voló un ministro por los aires, hay causas más importantes. No podemos gastar recursos de la Justicia en esto. El 7 de agosto van a meter preso hasta a San Cayetano”, ironizó el periodista.