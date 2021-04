Video: el spot de Guillermo Francella y otros famosos pidiendo clases presenciales que es furor en la red

Guillermo Francella , Maru Botana, María Julia Oliván y Marta Minujín, entre otros, grabaron un video para la agrupación “Padres Organizados” con el objetivo de pedir por las clases presenciales tras el anuncio de Alberto Fernández hace algunos días atrás.

El spot que se viralizó y en el que el actor de “Casados con Hijos” remarca que “sin educación, no hay futuro”, generó voces a favor y en contra.

“Me voy a dormir diciendo ‘aguante Francella’”, “Guillermo te adoro”, “Está Guillermo Francella, ya me convenció”, “Qué grande” y “Si Francella hace indignar a los kukas, más lo admiro. Y a mucha gente le va a pasar lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter a favor del video que se sorprendieron e hicieron especial hincapié en la participación del artista.

De la vereda opuesta, las críticas no tardaron en llegar: “Cuando se muere tu papá, podés faltar a clases. Cuando estás enfermo, podés faltar a clases. Cuando estás muerto no hay clases. Sin clases no habrá escritores, actores, médicos, docentes ni inspectores de baldosas. Pero sin vida no hay nada Guillermo Francella”.

El actor se convirtió en trending topic en las redes sociales tras su aparición en el video en el que boga por la presencialidad. Sin embargo, él había sido noticia en las últimas horas luego de que Erica Rivas dijera que la “sacaron” del proyecto teatral Casados con hijos que comenzó a gestarse el año pasado y que debía realizarse en enero del 2021.

“Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado”, sostuvo la actriz en diálogo con Página 12. Además, recordó que había mandado un mail en el que expresaba su oposición a un libreto con “chistes que atrasaban”: “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”.

“Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo Rivas y mencionó un incómodo diálogo que tuvo con Francella, quien interpretó a Pepe Argento: “Me comí que el director (por Francella) me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Lo que me salió fue decir: ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome ‘sí, tenés razón, claro’. Y después me llega ese guión donde el único chiste es que una mujer no se depila. Te digo que el mail que mandé era más largo y no se animaron a leerlo. Es agresivo, es verdad, pero porque venía muy cansada, de muchas conversaciones”.

Tras la entrevista que brindó la actriz, su colega Florencia Peña habló: “Entendemos que haciendo ese programa estamos haciendo una crítica per se. Nada de lo que sucede es literal. Nos reímos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es el típico macho argento. Ella es una mujer con muchos problemas... Yo creo que acá hubo una cuestión de elección, de decidir de alguna manera por una cuestión de que no acordaba y yo lo respeto. Respeto absolutamente que alguien no acuerde con lo que se iba a hacer”.

Además de Francella, María Julia Oliván y Maru Botana que participaron del mencionado video, otros famosos utilizaron antes sus redes sociales para mostrarse a favor de la presencialidad.

“¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, había escrito Pampita, mamá de tres hijos en edad escolar, el jueves por la noche tras el anuncio del Presidente.

Amalia Granata, que además es diputada, contó cómo estaba su hija Uma frente a la noticia: “En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por segunda vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro. Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios. Tenemos que salir todos por la República. Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo”.

“Las clases era lo último, ¿las clases? ¿y los chicos que no tienen conectividad?”, se preguntó Guillermina Valdes y Paula Chaves agregó: “El porcentaje de contagio en aulas es muy bajo. Piensen en la salud mental de las chicas y chicos... por favor”.