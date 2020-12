Video: El Pollo Álvarez se vistió de “Dignity”, imitó su baile y despertó la risa de sus compañeros

En general, las actrices que alcanzan un alto grado de popularidad tratan de mantenerse interpretando los principales papeles de series o películas.

Sin embargo, existen casos como el de Calu Rivero que se cansan de lo mediático y empiezan a experimentar otra clase de vida.

La intérprete se alejó de la televisión, se cambió el nombre, se apegó a la naturaleza y la vida espiritual, modificó su filosofía de vida y su forma de hablar y diseño el propio modelo que quería transitar.

Acompañado a estos pronunciados virajes en su perfil personal y profesional, desde hace tiempo la catamarqueña comparte extrañas danzas que, en esta oportunidad, se ganaron una imitación del Pollo Álvarez.

Todo comenzó a raíz de un video que subió la ex mediática quien actualmente se hace llamar “Dignity” y vive en un santuario de animales junto a su pareja, en el cual se la puede ver en un traslado a José Ignacio, Punta del Este, en el mar junto a un particular traje amarillo, en formato de flor descendente, el cual utilizó para filmar y compartir con sus seguidores una extraña danza, de la que el conductor de Nosotros a la Mañana se tomó para despertar la risa de sus panelistas.

El conductor de El Trece pidió en plena emisión de su programa, mostrar el video de Calu al aire. Sin embargo, minutos antes, confesó sin tapujos lo que opina de la nueva vida que se armó la actriz, en la cual según puede verse en los posteos de sus redes sociales, se encuentra plena. “Recién ayer me di cuenta, el año pasado no me había dado cuenta, ella entendió todo de verdad, está 3, 4 o tal vez 5 pasos más adelante que los que yo considero normales, porque ella está feliz”.

Tras compartir con sus colegas del piso su reflexión, fue entonces que figuró en pantalla el video que Rivero lanzó en su Instagram, en el cual se la ve con un particular traje amarillo realizando una insólita danza en la playa que incluía giros y caídas en la arena. A fin de recrear el clip de la actriz en Punta del Este, el conductor se puso papeles de color amarillo en todo su cuerpo e intentó imitarla.