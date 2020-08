Video: el menor de los hijos de Pampita le grabó un mensaje “para cuando sea vieja” y derritió a todos de amor

Los hijos de Carolina “Pampita” Ardohain volvieron a ser los protagonistas de sus redes sociales. En medio de fotografías de su trabajo o imágenes junto a su marido, Roberto García Moritán, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un video que Benicio, el más pequeño de la familia, grabó “para cuando sea vieja”.

El hermano de Bautista y Beltrán, los otros dos hijos que tuvo la conductora con el chileno Benjamín Vicuña, tomó el celular de su mamá y le dejó una secuencia que derrocha ternura por sus inocentes pedidos.

Con algunas fallas en su lenguaje propias de la edad que le aportan una cuota de ternura superior, el pequeño le contó a su mamá que le hizo “tres videos” para que lo cuide y le solicita algo muy especial.

“Por si estás vieja, tenés que ver este video. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón. Y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja acá abajo tenés que ver ese video que te hice a vos. Te hice dos videos, no, tres videos para que me cuides. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometémelo. Te amo mucho”, dice literalmente el niño.

Pampita acompañó las imágenes con el hashtag #BeniGorditoRico, como suele hacer cada vez que publica algo relacionado con el benjamín de la familia, a lo que sumó algunos corazones.

Al igual que ella, sus seguidores se conmovieron con las palabras del pequeño y lo demostraron en los comentarios, entre los que destacaba el de Milagros Brito, la ex pareja de su marido, quien demostrando que entre ellas hay una gran relación escribió: “Ese chiquito es todo”.