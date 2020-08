Video: el emotivo adiós de Viviana Canosa a Berta Szpindler, abuela de su hija y esposa de Tato Bores

Este miércoles, la conductora Viviana Canosa inició su programa “Nada Personal” con una sentida despedida a Berta Szpindler, la viuda del recordado Mauricio Borensztein, popularmente conocido como Tato Bores, quien falleció a los 88 años.

En el ciclo de El Nueve, la locutora expresó: ”No voy a emocionarme, ya lo hice en mi casa con mi familia, con los pocos que podemos vernos. Hoy perdimos a la abuela paterna de mi hija Martina, a Berta”. Y continuó: “Es muy difícil en estas épocas, que ya lo saben. Es muy duro no poder abrazar, despedir, acariciar”.

“Por suerte pude, en las últimas semanas, dejarle mensajes y recibir los suyos a diario. Tuve la suerte de tener una gran comida y un hermoso almuerzo antes de la cuarentena con ella y toda su familia”, añadió recordando los últimos momentos que compartió con la madre de su ex esposo Alejandro Borensztein, con quien tuvo a su hija.

Tras mandarle besos a Alejandro, Sebastián y Marina -los tres hijos que tuvieron Berta y Tato Bores- , a los nietos de la mujer y a los hermanos de Martina, su hija, dijo: “Quiero decirte Berta que la vamos a pasar bien y nos vamos a reír mucho porque he conocido pocas mujeres tan geniales como vos. Ojalá, si algún día me vuelvo a enamorar, tenga una suegra tan genial como vos”.

“Volá alto, y ojalá ya te hayas encontrado con ese hombre que siempre me decías que había sido el amor de tu vida, Tato Bores. Te deseo lo mejor, que vueles muy alto y que Dios te bendiga. No aprendí a hacer knishes, no aprendí a hacer esas pelotitas fabulosas que hacías, no aprendí a cocinar cocina judía, pero aprendí muchas cosas de vos. Te quiero mucho, te respeto, te valoro, te amo, te lo pude decir. Sólo me faltó abrazarte y llevar a Martina, que lleva tu sangre, a tu entierro”, señaló. Y aseguró que le contará a su hija lo maravillosa que era su abuela.

“Estarás por siempre en nuestros corazones, mi querida exsuegra, amiga, madre te amo por siempre, que Dios te bendiga”, concluyó Viviana Canosa para luego dar comienzo a su programa habitual.

Previamente, la conductora y locutora -que se separó de Alejandro en 2019, después de 8 años de amor- le rindió homenaje a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Canosa publicó una foto junto a Berta y Martina, y escribió: “Amar duele. Nos duele tu partida. Volá alto Bertis. Te amamos. Abrazo a nuestra familia”.

Luego, en otra historia, compartió la imagen de una flor y la frase: “Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro padre celestial”.