Video: Baby Etchecopar se lamentó por la partida de González Oro al Uruguay y le pegó al Gobierno

Ya lo venía anticipando y cumplió con su palabra. Cansado del aislamiento social obligatorio y desmotivado por el actual escenario en la Argentina, Oscar González Oro anunció que abandona, al menos de momento, el país para instalarse en Uruguay.

Al respecto, quién tomó la palabra fue su amigo Baby Etchecopar, en uno de sus críticos editoriales contra la gestión del Gobierno y dejó varias frases que aun repercuten en el medio.

Es importante descatar, que “El Negro” había advertido que, “en cuanto pudiese”, cruzaría “el charco” y este fin de semana adelantó que viajará a Punta del Este y realizará desde allí su programa Tarde pero temprano, que se emite por la AM 630.

En el exitoso ciclo de A24, “Basta Baby”, su conductor realizó un duro descargo contra el Presidente y se refirió a la gente “que la está pasando realmente mal” durante la pandemia.

A continuación, se refirió al caso de su colega. “Ayer hablé con amigos, uno de ellos el Negro, Oscar González Oro. Y llorando se despidió porque se va a vivir al Uruguay. Me dijo: ‘No aguanto más, no puedo más’. ¿Y sabe quién es González Oro? Es mi compañero, que lo apoyó, lo bancó y lo votó a usted. Ése es el primero que se va, no aguanta más la situación”, manifestó primero Baby.

Y añadió: “Yo, que no lo voté, no lo apoyo y no me banco a ninguno de ustedes, sigo poniendo el pecho a las balas. Pero, ¿por qué no nos cree un poco a los que no lo queremos y deja a los alcahuetes del lado de afuera, a los [Oscar] Parrilli, a los [Eugenio] Zaffaroni? ¿Por qué no se saca toda esa peste de encima y nos da bola a los ciudadanos?”, lanzó Etchecopar en tono interrogativo, dirigiéndose a Alberto Fernández.

“Ya estoy en el puerto despidiendo como Gardel a mis amigos que se van. Se van a Uruguay, acá enfrente, mire usted”, añadió el conductor. Y cerró irónico: “Vengan, inviertan, Uruguay los espera. ¿Quieren ser residentes? Les hacemos los trámites. Nosotros echamos a la gente. ¿Plata? No, queremos piqueteros, la JP, el pañuelo verde. ¿Para qué queremos gente que labure? Esos que se vayan a Uruguay”.

Sobre su desplazamiento al país vecino, González Oro afirmaba días atrás en el ciclo radial Agarrate Catalina que se quedaría allí hasta que “todo pase”.

El periodista también fue crítico con la gestión del presidente Alberto Fernández. “Cuando él asume, yo estaba invitado a la asunción, pero no fui. Le mandé un WhatsApp y le dije ‘es probable que pierda a un amigo, pero gane a un buen presidente’. Perdí un amigo y no tengo un gran presidente todavía. No lo veo, ojalá que aparezca”, sostuvo.

“Yo le deseo éxito porque soy argentino hasta la médula. Tengo siete generaciones de argentinos sobre mis hombros. Quiero que le vaya bien, pero me parece que están peleando por espacios de poder muy chiquitos, por egoísmos, por internas partidarias”, concluyó.