Video: Baby Etchecopar defendió a su hija que fue víctima de bullying y le pegó al kirchnerismo

María Paz Etchecopar, hija de Baby, había decidido incursionar en la política. Sin embargo, tuvo una inmediata renuncia a partir de algunas burlas que recibió por parte de diversos sectores y que se replicó en redes sociales.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana , su padre salió a defenderla y expresó que la joven es “demasiado honesta y decente” para implicarse en ese espacio “barrial”. Además, cruzó a los militantes kirchneristas acusándolos de violentos y misóginos.

Ángel de Brito, conductor de LAM, comenzó diciendo a modo de introducción: “El lunes anunció, pero el martes no llegó a llegar al piso que ya se había bajado. Fuimos a preguntarle al papá, que a él mucho no le cerraba esta historia”, expresó.

“Ella tiene 37 años, un hijo, es muy inteligente, es divina, pero le pegan por el apellido”, comenzó reflexionando Ángel Pedro Etchecopar. Y luego continuó con una fuerte chicana hacia los simpatizantes de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. “Yo creo que todo lo que dicen “los K” es lo que son. Porque le han pegado (a mi hija) con una misoginia, con una agresión, con un bullying hacia la mujer tremendo. No a la función, a la mujer”, expresó con énfasis. En ese contexto, añadió que la muchacha recibió mensajes, desde el anonimato, cuyo contenido era “papá murciélago” o “caniche blanco”.

No incursionará en la política por las burlas que recibió en redes sociales. Foto: Gentileza

En ese sentido, el comunicador hizo hincapié en que los detractores de María Paz fundamentaban sus ofensas basándose en él. “Además, poner ´sos facha como tu viejo´ y no te metás con el viejo, porque por ahí ella es un pañuelo verde y no lo sabés. Realmente son tan ignorantes”, manifestó.

En relación a cómo llegó la joven a vincularse con la política, Baby explicó: “Cuando me preguntaron a mí, yo no sé ni cómo entró, pero sí sé cómo salió”. Y al respecto señaló: “Me dijo: ´papá, me tienen podrida, son muy agresivos. Y yo le dije: ´hija, esto es un enchastre. Si querés metete y sino quedate con tu hijo en tu casa´”.

“Y antes de tomar la decisión, ¿te consultó?”, preguntó el cronista. “Sí. Yo le dije ´hacé lo que quieras´. Yo a mis hijos le doy la libertad de acción para que hagan lo que quieran y siempre estoy atrás para respaldarlos, pero lo que son decisiones personales, son decisiones personales”, respondió contundente.

Además, el periodista agregó: “A mí no me importa si mi hijo fuma marihuana. Es decir, me importa como padre, para saber cómo está, pero no soy un hostigador. Son grandes”. Segundos después, Baby sólo tuvo palabras de amor: “Yo estoy muy orgulloso. Los tres son muy honestos. Son tres soles que los amo, pero no me meto en sus vidas, porque tienen que aprender a volar”.

María Paz Etchecopar y su futuro político

“¿Es una puerta a cerrar la política para María Paz?”, fue la última consulta del entrevistador. Ante aquello, el conductor de Basta Baby (A 24) arrojó una negativa. “No, estoy seguro que no. Ella es muy temperamental y tiene sangre caliente”.

Y a modo de conclusión comentó: “A mí me han pegado 35 años, yo ya tengo el cuero como un lagarto, pero ella se tiene que hacer el cuerito”.