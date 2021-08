Video: así fue el pedido de auxilio de Nico Vázquez luego del derrumbe del edificio en Miami

Hace algunas semanas, la noticia del derrumbe en Miami del edificio en donde se hospedaban Nicolás Vázquez y su mujer Gimena Accardi, generó angustia por las personas muertas y desaparecidas pero felicidad por los actores que se salvaron de milagro.

Luego de varios días, se conoció el video en donde se puede ver a Vázquez pidiendo ayuda a la policía y con Accardi lastimada.

Fue el noticiero del Trece, en donde se mostraron las imágenes de pocos segundos en donde el actor, desesperado y aturdido por la situación, pidiera ayuda por el golpe que sufrió su mujer en medio del escape.

Las imágenes fueron tomadas en la madrugada del 24 de junio desde el interior de un auto de policía presente en el lugar.

En la filmación se ve a Nicolás acercarse al patrullero que pasaba por la zona de la tragedia e intentar detenerlo para pedir ayuda: “No detengas mi auto (Don’t hold my car)”, le gritó un policía.

“¿Hablás en español? (I’m sorry, do you speak spanish?)”, consultó Nico intentando comunicarse, pero el agente contestó que no: “I don’t speak spanish”. Como pudo, el actor explicó que su mujer estaba herida pero, así y todo, el auto continuó su marcha dejando a Vázquez en el medio de la calle.