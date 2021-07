Víctor Laplace se contagió de coronavirus y debió aislarse en su casa

Apenas Víctor Laplace volvía a su trabajo en la obra Rotos de amor, debió comenzar un nuevo aislamiento. El actor dio este miérocles positivo en el hisopado de Covid-19, por lo que debió encerrarse en su casa. La noticia fue confirmada por por el productor Carlos Rottemberg a Teleshow. También se anunció que los otros integrantes del elenco, Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau, deberán cumplir con un aislamiento preventivo.

A inicios de semana el actor había tenido ciertos síntomas que lo llevaron a realizarse un hisopado para descartar, aunque al final las sospechas fueron confirmadas. Por el momento, Laplace transita la enfermedad sin complicaciones y descansando en su casa. Quien se encontraba con mayor contacto estrecho fue su colea Roly, que también dijo estar “bien de salud” por el momento.

Quien más preocupa es Grimau, que hace algún tiempo se contagió y estuvo internado en un estado grave por casi dos meses. Su cuadro de coronavirus había tenido ciertas complicaciones. Por eso, para evitar un nuevo evento del estilo, todos los actores deberán esperar al menos unas semanas hasta que Laplace tenga el alta.

La experiencia de Antonio Grimau

Recientemente, luego de un largo periodo de recuperación Grimau otorgó una entrevista en Los Mammones donde contó todo lo que vivió. “Estuve mal, según el médico estoy vivo de milagro. Muy mal. Hasta hace seis o siete meses atrás creí que me iba, realmente”, contó el actor a Jey Mammón.

“En mi terapia descubrí que tenía unas ganas de vivir inmensas. Y eso es lo que me ayudó, creo. Entre la ciencia, la atención de los médicos y todos los que te ayudan a estar de pie. Cuando estaba internado dije: ‘Yo no me quiero ir, no me gusta el decorado, ¿por qué me voy a ir?’”, dijo como gran enseñanza de su internación.