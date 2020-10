Vicky Xipolitaxis ganó la primera medalla de oro del MasterChef Celebrity 2020

Vicky Xipolitakis se ha apropiado del MasterChef Celebrity 2020 desde que se encendieron las cámaras. Su bloopers y sus ingeniosas ideas de vestuario han terminado conquistando al público además de hacer estallar de risa a sus compañeros. En su tercer día, la Griega ha terminado sorprendiendo a todos con su indiscutible talento innato en la cocina.

En la ronda del miércoles por la noche, la consigna asignada por el conductor Santiago del Moro era la de escoger siete elementos de una cinta movediza parecida a la que se usa en el aeropuerto para las valijas. Los participantes concursaban en la “ronda de ganadores” y se enfrentaban los primeros 4 ganadores del lunes con los del martes, presentando un plato a los jueces con los ingredientes elegidos casi al azar.

Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular quedaron gratamente sorprendidos cuando la vedette se acercó con un cerdo envuelto acompañado de brócoli. Martitegui fue el primero en comenzar: “Increíblemente, el punto de cerdo está perfecto”. Ante la mirada cómplice de los jurados, la Griega se animó entonces a decir: “Soñé con este plato, es como que volé. Me sentí una chef hoy”.

Fue entonces Donato quien le hizo la devolución más contundente, dando a entender que los tres estaban muy satisfechos con los resultados que la participante estaba presentando:

“Vicky, quiero que sepas o que entiendas que nosotros lo único que vemos de vos o la mayor parte, es tu pose. Esa energía tenés que dedicársela a los detalles. Porque tenés un buen ADN de cocinera. Limpiás, sos ordenada... Vas eléctrica, agarrás lo que sea y lo tirás ahí, como en esta prueba, que te tirás a la pileta. Y lográs cosas espectaculares. Con más detalle sobre esto, atento”.

Martitegui mostró por primera vez un lado más vulnerable y admitía que el plato era “una lección”. Ante la pregunta de Santiago del Moro, explico: “Es como que está muy preocupada en ser simpática, en halagar y en muchas cosas, que a mí claramente no me importan cuando estoy cocinando. Pensé que perdía seriedad haciendo eso. Y, de repente, me encuentro con un plato que está perfecto”.

Cuando la Griega lloró emocionada, admitió frente a la cámara lo emotivo que era todo para ella: “Es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año que estoy muy golpeada. Pero, por mi forma de ser, siempre sigo con una sonrisa y adelante. Y que me esté saliendo un poquito bien, con tres monstruos por lo que son profesionalmente, porque son todos lindos, adelante mío y me feliciten, la verdad que me recontra emociona”. Vicky se alzaba victoriosa con la primera medalla de oro del certamen.

Por su parte, el Mono de Kapanga no pudo salir tan bien parado con su preparado. Sus problemas comenzaron con una mala combinación de condimentos. El cantante pensó que había elegido un paquete de cerdo, al que imagino con solomillo, pero al abrirlo descubrió que era una salchicha parrillera. Incluso después, en la elección a ciegas, le tocó una naranja. Los dos sabores no eran muy compatibles. La improvisación no fue lo suyo, y terminó presentando el fatídico plato. Betular lo fulminó con la mirada y fue Martitegui quien le dio la frase final con enojo: “Parece que no te importara, para mí es una falta de respeto”.