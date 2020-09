Vicky Xipolitakis y sus pretendientes en pandemia: “Contesto y…”

Hace unos días, Vicky Xipolitakis participó de “Por el mundo”, el programa de las noches de los domingos en Telefé, que conduce Marley. Desprejuiciada y siempre atenta, Vicky hizo de las suyas y mostró un lado de la vida no menos que extraño. Pero, lejos del juicio por alimentos que lleva con su ex, Javier Naselli, la rubia contó cómo está siendo la pandemia en cuanto a pretendientes, según Paparazzi.

Vicky Xipolitakis contó que comenzó a entrenar.

“Hace una semana empecé a entrenar. Hago 15 abdominales, 15 de cola y ya me marco, me siento re dura”, dijo la mediática ante la mirada del papá de Mirko. “¿Eso es todo lo qué haces?”, le preguntó Marley otra vez, como sin entender.

“Es que tengo buena genética, por suerte. Y corriendo atrás de mi hijo: empecé de a poquito a cuidarme un poco”, agregó ella desde su mágico departamento en la Recoleta.

Vicky Xipolitakis y su hijo.

“¿Tenés una alianza en el dedo?”, atacó el rubio. “No. Es el anillo de casada de mi mamá y de mi abuelita. Mis dos mujeres”, salió Vicky Xipolitakis. “¿Hay algún amor por ahí, aunque sea por redes?”, insistió Marley. “Cuando el bebé se duerme, no tengo mucho tiempo. Cuando se me hacen los galanes y empieza el tiroteo digo: ‘Qué lindo, qué interesante’. Porque me escriben bastante”, contó.

“¿Estás hablando con alguno en las redes?”, quiso indagar Marley. “No, pero agradezco a todos. Contesto, la verdad es que no tengo tiempo de concretar mucho. Agradezco. Pero hasta ahora no”, cerró Xipolitakis quien parece estar muy predispuesta a conocer a un nuevo amor.