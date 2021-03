Vicky Xipolitakis sorprendió con un vestido al estilo “Alicia en el país de las maravillas”

Si hay alguien que no pasa desapercibida esa es Vicky Xipolitakis. Muchos incluso la extrañan con sus divertidos comentarios, mano mágica para la cocina y el incesante coqueteo con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity. Pero aunque La Griega se ha mantenido al borde de las cámaras, siempre sabe como hacer una entrada de impacto.

Recientemente retomó en Minuto para ganar, con un look que sorprendió a Marley y toda la audiencia del programa. Así como entrada, la rubia lucía un complicado traje lleno de relojes.

“Volvió Vicky Xipolitakis y volvió con todos los relojes”, la presentó Marley en el programa, atónito con el look elegido por la vedette. “Sí, Minuto para ganar”, explicó ella con su enorme sonrisa. “Estoy llena de minutos para que ganen un montón”, explicó sobre su vestido único.

Junto a Marley para Minuto para ganar.

Cuando el conductor le consultó sobre “¿Quién armó todo esto?”, Vicky contestó: “Una diseñadora, especial para acá. Le dije: ‘Quiero todos minutos, minutos para ganar, así que estoy llena”. Su vestido hacía recordar a la famosa historia clásica, de Alicia en el País de las Maravillas. Pero el conductor la comparó con otra rubia.

Marley entonces dijo en voz alta lo que todos pensaban: “Es nuestra Lady Gaga, o Lady Gagá”. La ex participante de MasterChef explicó la forma en que estaba hecho: “Está pegado, cocido en un vestido”.

El estilo alocado de Vicky Xipolitakis

Esta no es la primera vez que la rubia se enfunda en un traje que rompe con todos los esquemas de la moda. Hubo una vez que decidió donar a la caridad de la forma más creativa, usando un vestido lleno de dólares por el subte de Nueva York. “Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no hacía una acción solidaria, dije: ‘La tengo que hacer en Nueva York’. Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba”, explicó después.

Muchas personas tomaron el dinero de Vicky.

Incluso en su entrada a MasterChef, sorprendió con un vestido desplegable que la dejaba con un cómodo conjunto para poder cocinar tranquila.

Hasta en la Navidad pasada dejó sin palabras a todos sus seguidores con un inusual vestido rojo, combinado con un pelo celeste menta y una decoración en blanco.