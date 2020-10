Vicky Xipolitakis indagó al jurado Germán Martitegui sobre su soltería

Vicky Xipolitakis se está coronando como la reina del MasterChef Celebrity, el programa superó por el doble al rating del Cantando 2020, según informó la medidora Kantar Ibope. Entre chiste y blooper, la Griega llena de risas el certamen, sorprende con sus ocurrencias y termina dejando a jueces y colegas atónitos con sus deliciosos platos. Sin embargo, es su actitud descontracturada en la cocina lo que hace que reciba constantes retos de parte de uno de los jurados.

En la última gala, se desafió a los participantes a preparar platos gemelos pero manteniéndose separados por un plantel. Formando equipo con Claudia Villafañe, la Griega comenzó a recibir los habituales regaños de Germán Martitegui a causa del desorden y los fuertes gritos que daba al cocinar. Pero en vez de asustarse, ella lo miraba sin parar de sonreír.

Intervino entonces Santiago del Moro: “Como lo miras al chef…”. Ella no pudo evitar largar una carcajada que delataba nerviosismo: “¡Es lindo! Pero, ¿qué querés decir?”. Entonces, el conductor tomó las riendas y señalando a Martitegui junto a Donato de Santis y Damián Betular, le consultó preguntando al aire: “De los tres, ¿con cuál saldrías a tomar algo?”.

La concursante no pudo evitar una estruendosa risa que invadió el estudio. Cuando el conductor creía que el asunto ya había terminado, Vicky se animó a todo y mirando fijamente al jurado indagado, le dijo: “¿Vos estás soltero?”.

Martitegui se puso muy nervioso y su única respuesta fue sonreír, mientras su cara tomaba un color rojo. El jurado es padre de dos niños, Lorenzo y Lautaro, que nacieron con seis meses de diferencia a través de subrogación de vientre. Antes de iniciar el programa, aclaro que uno de sus requisitos fundamentales era que su privacidad fuera respetada en todo momento. Anteriormente, el chef se había referido a cómo iba a manejar sus relaciones dentro del estudio. “Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos”, declaró en una entrevista a Teleshow que habría dicho a la producción. “Ellos me aseguraron que esto iba a ser completamente distinto. Me daba miedo por mis hijos”.

“No sé si voy a modificar mi actitud en el futuro, pero me tomé muy en serio esto de que soy un jurado y que no los quiero ni ver. No quiero tener contacto con ellos porque evidentemente son todos muy entradores. A ver, me dan ganas de ir a comer con ellos porque son todos muy divertidos, pero me tomo en serio el trabajo que estoy haciendo. Quiero ser imparcial y no quiero que nada me saque de eso”, explicaba. Parece que su intuición era cierta.