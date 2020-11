Vicky Xipolitakis hizo presencia como invitada en el programa de Verónica Lozano por Telefe, Corta por Lozano. La rubia fue consultada por Germán Martitegui, el periodo de aislamiento por Covid-19, su relación con los otros compañeros y los rumores sobre que recibe ayuda a la hora de preparar sus platos en MasterChef Celebrity. A poco de su reintegro en el programa, Vicky quizo aclarar todo tema antes de presentarse en la pantalla nuevamente.

Antes de empezar con los temas más picantes, la Griega se refirió al periodo de aislamiento obligatorio que ha vivido junto a su hijo en las últimas semanas. “Cuando me enteré de que tenía COVID-19 me dio miedo, pero dije: ‘Tengo que estar fuerte porque estoy sola con mi bebé’”. Aunque después aclaró que le “dio un poquito de bronca, porque siempre tomé todos los recaudos”. Después de contar que ya padecía los síntomas de pérdida de gusto y olfato, el panel completo de Lozano le consultó sobre como hacía para cocinar. “Estuve practicando en casa, le meto magia”.

Tomándose de esta última frase, Marcelo Polino arremetió a consultarle por el supuesto “enano”, personaje que le daría la ayuda a la Griega para triunfar en la cocina. Pero la vedette fue concisa: “Ni yo lo conozco al enano, no sé ni quien es, no hay nadie”. Para agregar después como defensa: “Sería una falta de respeto a mis compañeros, estamos todos jugando por lo mismo, y los platos y los hornos son todos iguales. No haría trampa, es la primera vez que muestro la persona y no el personaje”.

Sanjado el tema que más resonaba por el piso y las redes, Vicky fue consultada sobre su relación con sus compañeros y sobre el mismo Martitegui, con quien ha protagonizado algunos devaneos en vivo: “Martitegui me mandó un mensaje, también El Turco, El Polaco, Claudia (Villafañe), Patricia Sosa y el ultimo día me escribió (Sofía) Pachano”, dijo refiriéndose a cuando fue diagnosticada como positivo en coronavirus.

“¿Con Martitegui pasó algo, hubo algún mensaje, los dos encovitados, los dos afiebrados?”, le preguntó inquisitiva la conductora, dejando en el aire la idea de que el jurado se contagió al mismo tiempo. Pero Vicky fue certera en su respuesta: “Él es muy caballero, descubrí que parecen serios o malos, pero son buenos”. Agregó: “Vamos a ver qué pasa cuando vuelva, hace mucho que no lo veo”.

“Yo creo que ahí hay fuego, tensión, ¿vas a pensar qué ropa interior te ponés?”, dijo metiendo leña al fuego Verónica. Y aunque Polino le dio un pequeño reto, la Griega no tuvo problema en contestar: “Las cosas me surgen, no voy con las cosas armadas, vamos a ver qué pasa cuando lo vea. Me cae muy bien, me gusta mucho lo buen padre que es, como vive por sus hijos, cómo los cuida. Eso le gusta mucho a una mujer”.