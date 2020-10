Vicky Xipolitakis estaría pensando en renunciar a MasterChef Celebrity

En medio de una ola de contagios en el programa “MasterChef Celebrity” (Telefé), que comenzó con El Polaco, luego siguió con Vicky Xipolitakis y terminó con Germán Martitegui -quien debió ser internado por una complicación en su cuadro de salud-, se supo que la griega está pensando seriamente en dejar de ser parte del reality de cocina para dedicarse a cuidar la salud de su hijo.

El rumor fue anunciado en el programa “Confrontados” (El Nueve) en donde aseguraron que la rubia está muy preocupada por haber contagiado a su pequeño hijo Salvador Uriel luego de dar positivo para Covid 19.

También el portal Primicias Ya, se comunicó con la mediática para saber qué decisión tomaría con respecto al reality de cocina de Telefé y la rubia sólo contestó: “Estamos bien. Gracias por todo el amor que nos dan. Poniendo la mejor energía para que todo esto pase rápido”, dijo Vicky.

Vicky Xipolitakis con coronavirus

A pesar de no querer referirse al tema de la posible renuncia a MasterChef para enfocarse en la salud de su pequeño, días atrás la griega comentó: “Es una bendición tener trabajo en este momento. El 30 me dan el alta así que poniendo la mejor energía para que pase rápido. Y estoy muy agradecida de la oportunidad que me dieron. Ahora a cuidarnos para mejorar de este virus y volver con todo al programa, gracias por todo”, declaró la mediática sin dar más precisiones sobre la fecha de su regreso, si esa es su decisión.