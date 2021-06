Vicky Xipolitakis desafió la censura de Instagram con un look de cuero, sin corpiño y bombacha tiro alto

Ya hemos destacado lo ingeniosa que es Vicky Xipolitakis y con su última producción de fotos en la cocina de su casa lo demuestra. Ella es dueña de un cuerpo privilegiado, sus curvas enamoran como así también su sonrisa. Y si juntás todo eso en una toma, hace explotar las redes sociales.

Para promocionar un polvito mágico, la rubia apeló a su creatividad y se mostró comiendo fideos blancos en la mesada, de un modo que podría haber sido censurada por Instagram. Y es que sus tomas fueron de lo más eróticas y su look un tanto sado despertó los ratones de sus fans.

Vicky tiene 1.6 millones de seguidores y la gran mayoría quedó boquiabierta al verla con una bombacha tiro alto colaless y una diminuta campera con transparencias para taparse sus lolas. La griega vistió un conjunto negro de falda transparente que revelaba su poca ropa interior y el abrigo que dejaba a la vista la falta de corpiño.

“¡Bon Appetit!”, escribió ella a la vez que recomendó “vida sana, actividad física y buena alimentación” para estar en forma.

Sus seguidores reaccionaron inmediatamente y le regalaron miles de Me Gusta y cientos de comentarios halagadores: “Sólo ella puede comer fideos así”; “Quién no come fideos así?”; “Que linda”; “Cada día más linda”; “Que casualidad, yo también como así los fideos”, fueron algunos.

Días atrás, Vicky compartió una hermosa seguidilla de fotos junto a su hijo Salvador Uriel, quien la hace feliz y estar parada firme ante las adversidades de la vida: “Extensioncita mía , gracias por enseñarme día a día a ser mejor persona, sos tan Chiquito y me enseñas a lo grande.... a tu lado todo es perfecto. Te amo”, compartió la rubia.