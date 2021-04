Verónica Soldato sigue insistiendo en que no perdonará a Horacio Cabak

Harta de las mentiras y sorprendida por los chats que encontró en el celular de su marido, Verónica Soldato confirmó a Ángel De Brito que no piensa perdonar a Horacio Cabak luego de enterarse de las mentiras y engaños en los que vivió en los últimos años.

Soldato y Cabak estuvieron juntos durante 27 años y tienen tres hijos en común que son, además de la mujer, los que peor la están pasando en esta historia de mentiras de la que se habla en todos los medios de comunicación.

Ahora y luego de que Chiche Gelblung consultara al conductor de “La Jaula de la Moda” (Magazine) si volvería con su mujer en el caso de que lo perdonara, Soldato no dudó en enviar un nuevo mensaje a De Brito en donde dejó en claro su decisión indeclinable.

“Él no quiere reconciliarse, quiere mantener su imagen impecable. No me interesa hablar con nadie, sólo lo hice con vos porque sabía que me ibas a respetar y no quería quedarme mal yo en casa y él haciendo chistes en la televisión”, arrancó diciendo Verónica.

Luego sumó: “Quise que se supiera todo esto para no quedarme con la angustia. Sino, él se hubiera ido de casa y todos me hubieran preguntado a mí. Es el culpable, el que trajo la basura a la familia y me parece bien que se saque la careta”.

“De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. No voy a seguir al lado de alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida. No voy a andar persiguiendo a alguien para ver si me engaña. Él eligió eso, acá tuvo todo. Yo me valoro. Lo único que me preocupan son los chicos”.