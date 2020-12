Verónica Ojeda rompió el silencio a casi un de la muerte de Diego Maradona

Luego de la muerte de Diego Maradona se escucharon muchas voces que opinaron sobre lo sucedido, pero algunas de las figuras importantes de la vida del DT no se habían manifestado hasta ahora.

Una de ellas fue Claudia Villafañe que, en su regreso a “MasterChef Celebrity” (Telefe) solo comentó que acompaña a sus hijas en este proceso doloroso y apoya desde un costado.

Coincidentemente fue Verónica Ojeda quien se refirió por primera vez a lo sucedido con su ex pareja pero, motivada por la defensa de los derechos de Dieguito Fernando la rubia rompió el silencio.

En el programa “Confrontados” (El Nueve), Ojeda se comunicó este martes con Marina Calabró y dijo: “Nadie en la vida me defendió como me está defendiendo Mario Baudry, ante los medios y para mí eso es... no voy a tener cómo decirle gracias. Yo sé que Dieguito va a estar agradecido toda la vida por todo lo que hace y aparte la relación que tienen los dos es única. Simplemente es darle un abrazo, decirle gracias y que lo amo”, comenzó diciendo la rubia.

Acerca del estado anímico de su hijo, Ojeda dijo: “La verdad es que está pasando por un momento... obviamente tiene siete años… Siempre Mario tenía la mejor predisposición para con Diego y fue recíproca porque Diego también lo apreciaba mucho. Es increíble decirlo y contarlo, pero es la realidad”, dijo la entrevistada con respecto a los rumores de celos que tenía Maradona con el nuevo novio de su ex. “Siempre dije las cosas de frente y nunca le oculté absolutamente nada, nunca le fui con mentiras, al contrario, siempre le dije las cosas y desde el primer momento yo le conté”, detalló.

En un momento de la nota, cuando el panelista Gustavo Mendez estaba por consultar sobre la relación de Dieguito Fernando con sus hermanos, el pequeño apareció en el teléfono y dijo: “Mario te quiero. Lo estoy viendo en la tele, me está defendiendo”.

La emoción invadió el estudio y el abogado, presente en el piso dijo: “Se pone en el televisor y a la noche cuando llego me dice ‘me defendiste’”.

Finalmente Marina Calabró le preguntó a Verónica cuáles son sus expectativas sobre el proceso judicial y qué espera: “¡Justicia! Yo ya le dije a Mario que se haga justicia, nada más. Quiero saber la verdad, nada más que eso”.

Hace algunos días Ojeda cumplió años y el festejo no fue como los anteriores porque la rubia estuvo acompañada de su hijo y su novio que comentó: “Fue todo muy tranquilo, no hubo festejos, ella está dedicada de lleno a su hijo que siente mucho todo lo que pasa”.