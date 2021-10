Verónica Ojeda reconoció que cuenta con el apoyo total de Gianinna Maradona

Este viernes en “Los ángeles de la mañana” (El Trece) Verónica Ojeda reapareció luego de varios meses de silencio y perfil bajo.

La madre del hijo menor de Diego Maradona visitó el programa de Ángel de Brito y luego de hablar de las recientes declaraciones de Mavys Álvarez, se refirió a la relación de su hijo con sus hermanos.

La rubia destacó, para sorpresa de muchos, la buena relación que tiene con la pareja de Daniel Osvaldo al decir: “Yo sé que, si el día de mañana necesito algo para Dieguito, si llamo a Gianinna ella viene corriendo”, comentó.

Luego agregó: “Como es el más chiquito, aunque hoy no estén presentes, no se hablen o lo que sea, sé que el día de mañana si pasa algo con Dieguito, o necesita algo, yo sé que sus hermanas van a estar. Sé cómo son y que lo quieren, aunque no quieren exponer nada y lo entiendo”, dijo Ojeda sobre algunas reacciones de las hermanas.

También la mediática dijo que Dieguito Fernando también habla muy seguido con su hermana Jana a través de Face Time.

Por el contario, con Diego Junior se mantienen las diferencias y la distancia por lo que no tienen contacto hace años. Algo similar pasa con Dalma que, según Ojeda, se negó a colaborar con el ADN para que los supuestos hijos extramatrimoniales de Maradona comprueben su identidad.