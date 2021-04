Verónica Ojeda, furiosa con Matías Morla: “Cuando me tocan a mi hijo, yo mato”

En las últimas horas, Matías Morla brindó una entrevista para “TV Nostra”, programa conducido por Jorge Rial, donde afirmó que Verónica Ojeda estaba equivocada en ir en su contra en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona y mal influenciada por su pareja, Mario Baudry.

Tras esas declaraciones, la ex pareja de El Diez estuve presente en “Polémica en el bar” y le respondió al abogado. Primero contó que pese a que tenía una buena relación con Morla siempre tuvo problemas con él por el pago de los tratamientos de su hijo en Estados Unidos.

“Cuando yo necesitaba para el tratamiento de Dieguito en Estados Unidos me la hacían difícil. No llegaba a Matías ni a Diego, por razones obvias. Yo tenía que hablar con la contadora de Matías”, contó Ojeda.

Y sumó: “Yo dije que le paguen directamente al instituto médico. Para que no digan que me quedé con algo”.

Mirando a cámara y visiblemente molesta, Ojeda sentenció: “El problema no es Mario Baudry como dice Matías. A mi pareja lo puse yo como representante de mi hijo. Porque yo sola no podía. Desde que nació Dieguito Fernando siempre luché sola, ahora estoy con un hombre que me guía. No sé por qué se enoja Matías”.

“Él sabe que lo llamé un montón de veces para hablar y nunca hubo respuestas”, dejando en claro que su relación con Morla se quebró definitivamente tras la muerte de Maradona.

Inclusive, remarcó que ella habló con la hermana del abogado para que él pueda entrar al velatorio en la Casa Rosada: “Hablé con Vanessa Morla para decirle que Matías entre al velatorio”.

“Matías vos conoces la clase de persona que soy. Cuando me tocan a mi hijo, yo mato. Entonces no me toques a Dieguito porque reviento como una bomba”, manifestó Ojeda a los gritos, indignada por la interrupción en el pago de la obra social de su hijo.

“Estoy muy enojada Matías. Decís que Diego te dijo que cuides a las hermanas. Ellas tienen su casa, su empresa, su familia, sus hijos grandes... Diego le dio un montón a ellas. ¿Y Dieguito Fernando? Tiene un montón de tratamientos que hacer, tiene una vida por delante. Dieguito tiene ocho años”, señaló.

Luego, Verónica también le apuntó a Rocío Oliva, ex del Diez. “Yo no tenía acceso a Diego. Por culpa de la pareja que estaba con él Dieguito no podía ver a su papá”, afirmó.

Y recordó un episodio que marcó su relación: “Cuando falleció Don Diego yo le mandé una corona con el nombre de Dieguito Fernando. Y la pareja de Diego, su ex mujer y sus hijas (por Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna) no dejaron entrar la corona. Tampoco pudo entrar mi papá que era amigo de Don Diego”.

Sin embargo, remarcó que Oliva también tendría que haber ingresado al velatorio de Diego: “No sé por qué no entró. Si yo lo sabía la dejaba entrar. Tiene derecho”.