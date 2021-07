Verdaderos Agrandadytos: Felipe y Rosario, los hijos de Dady Brieva, divirtieron a Tinelli con sus ocurrencias

Rosario y Felipe Brieva acompañaron a su mamá, Mariela Anchipi, a Showmatch La Academia y los pequeños sorprendieron con su gran personalidad. Los hijos de Dady Brieva hablaron con Marcelo Tinelli, se mostraron sueltos frente a cámara y su mamá pidió “que les corten el micrófono” porque hablan mucho y “no paran”.

Como hace con cada niño que va a su programa, Marcelo Tinelli intentó convencer a Felipe de ser hincha de San Lorenzo, pero el niño se mostró firme y no se dejó sobornar. El pequeño de 10 años es de Colón, igual que su padre, y se lo hizo saber al conductor.

Rosario y Felipe, los hijos de Dady Brieva. Captura del vivo.

“Soy de Colón de toda la vida. Soborname con lo que quieras, yo soy de Colón”, dijo Felipe ante la propuesta de Tinelli de regalarle una camiseta, una bicicleta o una pelota.

“Pero vos viste otros equipos también en Argentina. San Lorenzo, otros equipos...”, insistió Marcelo. Y el hijo de Day Brieva se mantuvo firme: “Si los conozco, pero igual todo lo que me sobornes, siempre voy a seguir siendo de Colón”

Luego, les preguntó a Rosario y a Felipe cómo se llevan entre ellos y se desató una guerra de hermanos en vivo, que Marcelo y la Chipi no pudieron contener la risa al escucharlos.

El conductor le preguntó al pequeño qué es lo que más y lo que menos le gusta de su hermana y su respuesta fue muy sincera. “Me gusta que cuando era chiquita no rompía las pelotas”, dijo sobre lo que extraña de su Rosario.

En tanto que la niña respondió que no le gusta de su hermano “que me pega, que me hace cosas malas”. Y Felipe la interrumpió: “A ver, a ver... vos también me pegás a mi muchas veces”. “Para defenderme de ti y tu maldad”, agregó Rosario Brieva.