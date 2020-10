Ventura apuntó contra Dady Brieva por sus dichos sobre la marcha y lanzó una polémica teoría

En el programa de este martes en América, el conductor Alejandro Fantino arrancó hablando de la polémica que causaron las bestiales y repudiables declaraciones de Dady Brieva al referirse a la “marcha 12O” que se llevó a cabo este lunes en el Obelisco. Pero Luis Ventura sorprendió al exponer una escandalosa teoría sobre los dichos del humorista.

El integrante de Midachi habló con El Destape y tiró una frase polémica: “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das una idea”. Estas palabras tomaron gran repercusión y el actor fue tajantemente rechazado en las redes y distintos programas.

“Dady es un tipo macanudo, pero me permito repudiar lo que dijo. No vale el humor en una cosa. Habla de pasarle con un camión a gente que fue a manifestarse. Ni en broma podés pensar eso. No lo podés decir”, empezó diciendo el conductor de Fantino a la Tarde sobre el tema. “Encima lo hace porque lo siente, porque sabés que no recibió sobre ni nada. La verdad se genera líos al divino botón, no lo entiendo”, agregó Marcela Tauro.

En ese momento, Luis Ventura comentó: “Por un lado tenemos al Dady querible, porque es un tipo entrañable, de buen trato. Y después, cuando escuchás que hace estas cosas te agarra como una contrariedad, en el sentido de decir ¿y acá a dónde me pongo? Porque te dan ganas de defenderlo por lo querible que es, pero dice estas barbaridades...”. “Y yo no coincido con vos, Marcela, esto es pago, sin ninguna duda es pago”, agregó. Y ante la negativa de sus compañeros, elevó la voz y lanzó: “¡Sí! ¡Sí! Disculpenmé, papi, y no es Dady solo. Hay mucha gente que está cobrando para decir...¡No jodan! No jodamos más”.

Profundizando sobre su teoría, afirmó: “Yo sé de muchos que están cobrando, se hacen los distraídos, y bajan una línea (...) No tenemos menos de 50 comunicadores -actores, humoristas, periodistas- que bajan una línea porque les ponen el sobre. Vayan y miren dónde vive y qué coches tienen y se van a dar cuenta de todo, y a qué colegio van sus chicos”, indicó notablemente molesto. “Tenés que ser consecuente con la línea que vos bajás. Tenés que vivir de la misma manera que estás predicando”, dijo Ventura, palabras que fueron apoyadas por Tauro.

Volviendo a Dady, preguntó: “¿En qué radio está trabajando?”, tiró en referencia a El Destape, medio apegado al kirchnernismo. “¿Ustedes vieron los contratos que ha tenido Dady?”, añadió.

“Esto no es peronismo, porque el peronismo respeta. ¿Para qué votamos? Porque si tu voto no es como el de al lado es un hijo de puta, no. Acá no se respeta. ¿Cómo vas a agarrar un camión y a los que no piensan como vos los vas a aplastar? Estás loco”, comentó, y cuestionó el hecho de que la gente no pueda manifestarse como lo han hecho “500 veces los del otro lado”.

Minutos más tarde, Ventura insistió: “Acá hay guita en el medio y ‘yo digo lo que digo porque me la ponen por debajo de la mesa’”, reiteró sobre los dichos de Brieva. “Es la realidad. Nos guste o nos guste, es la realidad. Fijate la pauta que cobran los programas y te vas a dar cuenta de las cosas. Es muy fácil, vean los auspiciantes”.

“Hubo varios. Hay tipos que aún en el Gobierno de Mauricio Macri, seguían sosteniendo la bandera a rajatabla, y después cuando pasaban la facturación de lo que cobraban, quedó claro por qué”, concluyó enérgico.