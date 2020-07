Valeria Lynch, Mariano Martínez y la cuarentena como prueba de fuego para su relación

Desde hace algunos meses Valeria Lynch confirmó y blanqueó su relación con el músico Mariano Martínez, luego de varios meses de rumores sobre la nueva unión.

En medio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, la cantante detalló cómo pasan los días y se animó a asegurar que esta circunstancia especial es “una prueba de fuego” para ellos.

En comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad la cantante dijo: “Si resistimos esto, es una prueba de fuego para consolidar la pareja”.

Valeria comentó que el aislamiento “es bravo” pero afirmó que “por suerte, la música te salva” y aseguró que “la verdad que estamos muy bien”.

Luego agregó: “El viene de otro palo. Mariano es muy perfil bajo y a mí me encanta que sea de esa manera. Es una nueva etapa de mi vida, es todo muy diferente. Nunca pensé que a esta altura de mi vida iba a vivir lo que estoy viviendo, y estoy muy bien”, comentó.

La intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” aseguró que “la música nos potencia” y habló de la influencia de su novia en su regreso al rock: “Él es un tipo re contra talentoso y siempre me dice que prefiere no llamar rock a lo que hizo con mi música sino más bien aggiornar el estilo, darle un toque más personal”.

Luego siguió hablando de su nuevo amor: “Su impronta está puesta en cada canción, en cada arreglo que hizo. Y como es tan talentoso, yo dije ‘abro la cabeza y me dejo llevar’. Musicalmente nos potenciamos mucho y cuando subimos a un escenario se nota ese power”, señaló Lynch en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina.