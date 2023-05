Valeria Degenaro, la ex de Nino Dolce, reapareció filmando su famosa retaguardia desde abajo

Una de las mujeres más bellas y llamativas del país es, sin lugar a dudas, Valeria Degenaro, que, siendo portadora de una esculpida figura y un gran carisma, se ha ganado un lugar en el corazón de muchos.

Degenaro que saltó a la fama luego de su romance con el excocinero y concursante de Gran Hermano famosos Nino Dolce (renombrado como Noah Ben Sarah), sigue siendo de las mujeres que más logran subir temperaturas en redes sociales.

Es verdad que desde su romance con el que fuera modelo de revistas, no paró de trabajar tanto en teatro como en televisión. Aunque los años pasaron, siempre tuvo el perfil de chica sexy, y en sus redes sociales le divierte publicar fotos sensuales.

La vedette posó en traje de baño y enloqueció a todos.

Hace un tiempo Valeria, que luce impecable a los 43 años, confirmó que, si bien usa redes sociales, no es creadora de contenidos para adultos. “NO tengo OnlyFans. NO tengo Divas Play. Solo comparto mi material en mis redes sociales”

“No me pidan Packs, ni pregunten precios por privado. Gracias. PD: NO me digan MILF”, había asegurado en twitter donde tiene más de 200 mil seguidores.

Lejos de los escándalos mediáticos y apostando a una carrera como columnista en televisión, Degenaro se encuentra incursionando como coconductora en Bravo TV y, mientras se despega de a poco de su perfil de vedette disfruta de esta nueva etapa profesional.

Siempre ha dicho que está muy a gusto con su pasado y que es un orgullo para ella. En su Instagram, Valeria se define como host de TV, actriz, modelo y vedette.

Con un look estrellado, Vale Degenaro subió las temperaturas

Recientemente, Vale Degenaro le puso calor al frío otoñal y publicó una foto en traje de baño que dio mucho que hablar en Instagram.

Apostando por un traje de baño azul con estrellas, Vale posó sensual para sus más de 286 mil seguidores en la red social de la camarita, que al verla enfundada en esta prenda y colocándose sobre una escalera de emergencia, no dudaron en llenarla de elogios y likes.

Tal y como afirma Vale Degenaro en su descripción, se trata de una sesión de fotos que realizó en 2022 y que en su momento, también explotó el mundo de la web.

