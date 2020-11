Harry Stiles sí que sabe hacer una entrada triunfal con un maravilloso vestido. El cantante viene hace tiempo formándose una carrera como solista, desde que One Direction se disolvió, y cada canción nueva que estrena es un acercamiento más a su luminosa y extrovertida personalidad. Más de una vez aparece rompiendo estereotipos con su vestimenta, con camisas transparentes, pantalones holgados, joyería, uñas pintadas... también vestidos.

“Lo que llevan las mujeres, lo que llevan los hombres... para mí la cosa no va sobre eso. Si veo una camiseta que me gusta y me dicen ‘es para mujer’ yo pienso: 'Vale, eso no significa que ahora me la quiera poner menos. Creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo es cuando se vuelve más fácil”, dijo el cantante en una entrevista con The Guardian.

En un reciente video que se ha vuelto viral por Twitter, puede verse a Harry cargando un enorme vestido con corset color azul. Incluso necesita ayuda para poder terminar de llevarlo. Muchos usuarios compartieron el video resaltando la alegría que destila el cantante en esta nieva etapa de su vida, donde ya no necesita enfrascarse en un molde que no le va.

Al parecer, el video es el backstage de la sesión de fotos de Styles para la nueva portada de Vogue. Ya han trascendido algunas otras imágenes sobre la tan comentada tapa.

La próxima portada de Vogue, con Styles como protagonista.

El famoso vestido azul.

Esta no es la primera vez que Harry posa con un vestido. A finales del año pasado, el joven se volvió noticia por protagonizar una sesión de fotos donde salía vestido como una bailarina de ballet y chapagna, su conjunto incluía tutú rosado y medias de danza.

El ex miembro de la boy band más famosa de los últimos 10 años rechaza etiquetarse, sobre todo en el mundo de la moda: “Creo que la gente se pregunta ‘¿Por qué no?’ mucho más a menudo y es algo que me emociona. No solo se están emborronando las líneas en el mundo de la moda, sino que está pasando en muchas otras cosas. Creo que se puede relacionar también con la música y cómo los géneros se están difuminando”.

La portad que fue polémica.