¡Una más! Silvina Escudero confesó que sufrió trastornos alimenticios

Una vez más el tema por la obsesión por el cuerpo perfecto ocupó los minutos de un programa de televisión y en esta caso puntual fue Nicolás Magaldi en “El Show del Problema” en donde se analizó, junto con su panel, una de las problemáticas que más ocupan a las mujeres del medio y de la sociedad.

Con la presentación realizada, fue Silvina Escudero quien se animó a contar su experiencia y para aportar Silvina Luna comentó: “Siempre a las que se las señala es a las mujeres” y realizó una diferenciación de género destacando que las mujeres son las que más sufren las exigencias.

Escudero comentó: “A mí no me parece que esté mal exponer, uno puede exponer la parte de su cuerpo que más le guste, pero estamos todos constantemente observando al otro y criticando y viendo siempre si tiene o no Photoshop, como tiene la nariz, si es gorda, si es flaca, si tenés celulitis o no, si tenés granos o no. Las personas que estamos trabajando en los medios y estamos más acostumbrados la podemos pilotear un poco más, pero para los que no es muy nocivo para la psiquis”.

Luego agregó: “Yo fui muy mediática y todo me lo criticaban, porque garpa, es así. Yo lloré miles de veces, me criticaron absolutamente todo, lo bueno y lo malo. En mi adolescencia antes de ser conocida yo transité una situación de querer estar más flaca, porque cuanto más lo estaba me veía más linda. Me tuneaba para lo sociedad. Fue a mis 14 años esto”, dijo Escudero.

Magaldi inmediatamente le consulto: “¿Tuviste anorexia, bulimia?” a lo que la morocha respondió: “Sí, yo pasé por trastornos alimenticios, encima yo hacía mucho ejercicio, estaba re tonificada pero tiene que ver con un montón de problemas, no es solamente la alimentación, tiene que ver con cómo te ves y como te sentís, se tiene que erradicar esto de alguna forma”, finalizó.