Una influencer estadounidense dijo que Cande Tinelli le ha copiado sus tatuajes, su pelo y su “vida”

Cande Tinelli ha sido señalada nuevamente por una influencer de Estados Unidos llamada Rebecca, que confiesa que ya tuvo suficiente con las copias que la argentina hace no solo de su apariencia, sino de su vida completa. “Desde este tweet, literalmente ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas”, escribió en un furioso mensaje de Twitter.

El duplicado de Tinelli incluye hasta “cambios en el color del cabello, tatuajes, incluso mascotas”. “Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito muñeca de trapo, ella tiene un gatito muñeca de trapo. Mierda jodida”, resaltaba Rebecca por las redes.

Incluso juntó algunas fotos en donde mostraba que la hija de Marcelo Tinelli hasta le había copiado algunos de los tatuajes que se atribuía como más originales, como el de la rama al lado de su oreja. “Yo a la izquierda. Ella a la derecha“, pone antes de cada demostración y el parecido es demasiado.

El parecido es demasiado. Twitter

La joven influencer llamada Rebecca, cuando se hizo el tatuaje al lado de su oreja.

Esta fue la foto de Candelaria que despertó el enojo de la joven por primera vez. Twitter

La obsesión de una fan

El hilo de reclamo y fotos de Rebecca ya ha llegado a unos 4,6 millones de likes, además de tener más de un millón de retweets.

“No me molestaría, pero ella está copiando literalmente todos y cada uno de mis movimientos sin crédito y ya he tenido suficiente. Puedo apostar mi vida a que si me teñí el pelo de morado y naranja esta noche, el de ella será morado y naranja para el fin de semana. ¿Quién incluso copia las mascotas de alguien?”, explicó contestándole a un usuario que le puso que todo le parecía “perturbador”.

Según cuenta la joven estadounidense, sabía que Candelaria era una fan suya, porque se lo escribió en diversas ocasiones por las redes.

“Sin mencionar que se hizo una operación de nariz y le mostró al cirujano una foto de mi nariz. Lo sé porque solía enviarme un mensaje diciendo que yo era su ídolo y al principio me sentí halagada. Pero han pasado los años y estoy perturbada”, escribió finalmente sobre una situación que ya ha llegado al límite.