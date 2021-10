Una de las pasteleras eliminadas de “Bake Off” fulminó a un compañero: “Las apariencias engañan”

“Bake Off” comenzó hace menos de un mes y ya son muchos los argentinos que esperan cada noche para ver a los participantes cumplir las consignas dulces que le da el jurado integrado por Damián Betular, Pamela Villar y Doli Irigoyen.

La búsqueda del pastelero amateur del país tiene su gala de eliminación los domingos, una edición colmada de nervios, ansiedad y también lágrimas cuando se revela el nombre del participante eliminado. Quien estuvo en ese lugar fue María Belén Pérez, la joven madre y docente oriunda de Los Polvorines.

Ella supo sorprender con sus creaciones dulces y también supo alimentar los memes de las redes sociales con su torta de sol que muchos recordarán. Lo cierto es que ella ya no está en competencia y aprovechó para hablar ¿mal? del reality y de algunos de sus compañeros.

"Me siento feliz y orgullosa de haber estado acá" 🥰 declaró Belén tras enterarse de que era la nueva eliminada de #BakeOffArgentina



🤩 Conocé su camino como pastelera en este contenido #exclusivo junto a Dani La Chepi

Belén dio una entrevista a “La once diez” y derribó mitos sobre Facundo Tarditti, el pastelero amateur de Córdoba que estudia Ingeniería Industrial y que se perfila como el favorito de la audiencia. Si bien empezó resaltando el formato diario del programa, luego afiló sus botines para salir a la cancha con todo.

“El que gane esta temporada va a tener una preparación muy importante por haber trabajado todos los días, en comparación a las otras temporadas”, dijo y también opinó sobre el jurado: “La que a mí me daba más miedo era Pamela Villar, es súper exigente y estricta a pesar de su modo tan dulce, te clava los ojos y siendo tan sofisticada, te sentís un horror”.

Sobre los demás participantes de “Bake Off” confió: “Todos nos llevamos súper bien, y tenemos muy buena relación pero hay grupitos”. E inmediatamente nombró al cordobés: “Yo no tenía mucha relación con Facundo. Él tiene muchas fans, pero es más reservado y distante, mira más de afuera”.

Según su relato, el joven de 25 años “se acerca a los que le parecen” y que “en el grupo es el más cerrado. Las apariencias engañan”, advirtió Pérez.

Celeste, la última eliminada de “Bake Off”

En la noche del domingo se vivió la tercera gala de eliminación en la carpa de “Bake Off” y un participante abandonó el certamen de pastelería. Celeste se sumó a la lista de ex participantes junto al taxista Gabriel Amato y María Belén Pérez.

En más de dos horas tuvo que hacer una “torta de terror” pero a la joven de Martínez no le alcanzó el tiempo y su decoración casi nula la llevó a quedar afuera.

La PEOR noche de Celeste 💔 La participante no logró cumplir con la consigna que se impuso para esta gala de eliminación 🥺 ¿Qué pasará con ella? #BakeOffArgentina

Los peores pasteleros de la noche fueron Gianluca y Celeste y tras anunciar el nombre ganador, la joven dijo: “Estoy contenta más allá de todo, me emociona haber pasado por acá, porque desde el momento del casting me di cuenta que es esto lo que me apasiona. Fue espectacular esta experiencia, me voy feliz”.

“Tenes un gran futuro y debes trabajar más, te auguro lo mejor para tu futuro pastelero”, le deseó la cocinera Dolli y Pamela sumó: “Se nota que te gusta, lo has demostrado, y qué bueno que te haya servido la experiencia para reconfirmar que es lo que realmente querés hacer de acá en adelante”.

Betular fue el último en hablar y le expresó: “Nunca es tarde para darse cuenta y probar lo que quieras en la vida, y creo que hay muchas Celestes en la casa que se van a sentir identificadas, que se animen, es importante, así que andate muy contenta y con la frente en alto”.