¡Una bomba!: Jimena Barón, con corpiño y pantalón colales negro, explotó las redes sociales

Que Jimena Barón disfruta de sus curvas y no duda en mostrarlas tanto en las redes sociales como en la pista de ShowMatch ya no es una sorpresa para nadie. Todas las noches, la “cobra” luce un modelo más sexy que otro. Esta vez, hizo estallar las redes sociales con su look.

En su cuenta de Instagram, la mamá de Momo, compartió una serie de fotografías mostrando un outfit negro brillante que dejó a todos con la boca abierta. Con un pantalón colales, mini corpiño y cabello revuelto, así Jimena eligió seducir a sus fans y lo consiguió.

Hace unos días, la “cobra” fue criticada por dejar a su hijo a dormir en la casa de Marcelo Tinelli la noche que el jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) compartió un asado para afianzar la relación laboral y amistosa, t como era de esperar la mediática hizo caso omiso a los dichos y siguió firme en su forma de vida.

Matías Palleiro, el nuevo novio de Jimena Barón

El amor golpeó su puerta

Barón, en pleno romance con Matías Palleiro, un ex rugbier quien también salió con Melina Lezcano, vive su momento sin dar demasiados datos sobre su vida.