Un “problema” de salud obliga a Agustina Cherri a un cambio de look

Agustina Cherri si bien mantiene el perfil bajo en la escena mediática, usa sus redes sociales para compartir momentos de su vida, de sus gustos, su familia y su trabajo.

Recientemente y de nuevo trabajando para Polka, la actriz compartió videos y fotos con sus compañeros de la ficción de una historia de amor que transcurre en la Villa 31 pero aun no se conoce ni el nombre ni fecha de estreno.

Entretanto Agustina disfruta de su momento personal, pero no todo es color de rosa en la vida de la ex de Gastón Pauls , porque recientemente la joven madre manifestó no tener un panorama claro de la situación.

Y es que cuando Cherri intentó ver de cerca lo que la rodea, se topó con un problema de edad. La joven de 38 años fue al oculista y fue diagnosticada con presbicia.

Sin preocuparse demasiado encargó un par de hermosos anteojos y compartió la novedad en las redes sociales sin dramatizar demasiado: “¡Hola, presbicia! Es la primera vez que mis lentes llevan la receta de un oftalmólogo y parece ser un camino de ida”, escribió Cherri, a quien los anteojos les sentaban muy bien.

Inmediatamente los mensajes comenzaron a poblar la publicación y entre los mensajes recibidos se destacó el de su amiga Celeste Cid quien exclamó “Idem” junto a un emoji con anteojos.