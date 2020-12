Un periodista ruso aseguró que todavía no se darán las vacunas en su país por los efectos colaterales

Desde Moscú, el periodista Iaenzen Polímata dijo ayer en el programa de Intratables que todavía no se daría la vacuna rusa para combatir el coronavirus porque no está comprobadas cuáles son las incidencias que ésta podría causar a largo plazo.

“Yo no me la pondría ahora, salvo que me obliguen”, dijo al señalar que arriesgado . Y puso en el ojo de las críticas el otro costado de la urgencia sanitaria: criticó la presión internacional y los intereses que hay detrás de este desarrollo.

“Obviamente, hay mucho riesgo de efectos colaterales, reacciones alérgicas o los posibles problemas cancerígenos más adelante”, advirtió Polímata.

Y, añadió que muchas de las personas que no son consideradas de riesgo ante el Covid-19 evalúan los costos y los beneficios antes de tomar la decisión. Y muchos optan por “esperar un poco más, dos o tres meses, hasta que se acomoden las vacunas”.

De todos modos, según sostuvo el periodista, los primeros que deberían vacunarse son el personal de salud, el grupo de riesgo y quienes tengan alguna enfermedad o complicación sanitaria.

“Si tuviera una patología preexistente me la pondría ahora porque creo que ahí minimizaría el riesgo”, analizó el joven.