Un MasterChef Celebrity inspirado por Silvio Soldán y “Feliz Domingo”

Una revolución de alegría invadió los estudios de MasterChef Celebrity cuando Silvio Soldán se presentó como invitado especial del programa. Anteriormente, los cocineros han recibido a chef profesionales y conductores, pero nunca se había visto tanta emoción entre los participantes, cuya mayoría sintieron removerse algunos de sus recuerdos más preciados. Inolvidable, “Feliz Domingo” había tocado a casi todos los concursantes en su juventud, mientras fueran mayores de treinta o más, el programa que llenó de felicidad a varios grupos de estudiantes de secundaria con un ansiado viaje a Bariloche.

Apenas entro Soldán con su clásico “Hola, Hola, Hola, Hola. Arriba los corazones”, las reacciones estallaron. “Se me iluminaron los ojos”, reconoció el “Mono” de Kapanga visiblemente emocionado. “Te quiero tanto, tanto”, le dijo Santiago Del Moro a modo de recibida. Silvio le devolvió: “Voy a contarte por qué estoy aquí. Primero, porque estás vos de conductor. Segundo, porque tienen un rating impresionante. Y tercero, porque Masterchef es un programa hecho con...” y dejando un silencio, todos los demás completaron con: “amor”. Y así dio paso a una edición del MasterChef inspirada por “Feliz Domingo”.

La caja misteriosa se convirtió en el “cofre de la felicidad”, con manojo de llave incluido para cada uno. “La muesquita a la derecha”, dijo cómplice el Mono recordando el programa. Claudia Villafañe recordó entonces uno de sus sueños de adolescente, cuando añoraba ganar uno de los viajes: “Lo viví en todo el colegio secundario. No pudimos ir a concursar al programa porque éramos muy poquitos y siempre me quedé con las ganas”. De vuelta el Mono, contó que fue hasta dos veces: “Aparte de concursar con la escuela tuve el honor de pasar con mi banda por el programa. Fue uno de los que le dio muchas oportunidades a todas las bandas argentinas”.

Llegado el momento de la despedida, el animador demostró su alegría por ir al programa: “Lo pasé bárbaro, pero me parece complicadísimo lo que hacen. No me animaría ni loco, se merecen mi aplauso”, acto seguido recibió una ovación de los participantes con un: “Olé, olé, olé, olé. Silvio, Silvio”.

Ya llegado el momento de competencia, la carrera por ganar un lugar estuvo marcada por dos momentos. Primero, la “Griega” Xipolitakis logró poner nuevamente nervioso a Germán Martitegui cuando lo enfrentó con una revelación sobre su personalidad. El jurado hasta se atrangantó. “¿Sabés que descubrí de vos que me encanta? Que es re sensible. Sos re sensible, de verdad”.

Ante la pregunta por el descubrimiento por Del Moro, Vicky explicó que lo había sentido empatizar con ella el día anterior: “Se le pusieron todos los ojos rojos. Sentí que quería llorar a la par mía”. Y agregó: “Para mí los ojos hablan. Y me estaba hablando su angustia. Aunque capaz que me confundí y tenía los ojos rojos de sueño y yo me hice la re película”.

Después, la mesa evaluadora se enfrentó a una nueva trampa, pero de un participante inesperado. El Polaco agregó un ingrediente que no estaba cuando fue a presentar su plato. “Voy a apelar a tu sinceridad. Cuando presentaste el plato esta remolacha no estaba, así que te voy a escuchar a vos”, le preguntó Damián Betular. “¿Te puedo contar? No sabía que había que poner los tres ingredientes, solo uno. Entonces elegí…”, dijo sin terminar, pero Betular le completó atónito con un “hacer trampa”.

“¡No va a volver a pasar!” prometió, peor el jurado fue implacable. “Quiero decirles que acá no hay más lugar para hacer trampa. Igual, no te va a salir gratis, Polaco. Por favor producción un delantal gris”, dijo determinante Martitegui.