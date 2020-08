¿Demasiado blanco? Barby Franco mostró la cocina de la casa de Burlando y desató todo tipo de comentarios

Barby Franco decidió compartir con sus seguidores la intimidad de la lujosa casa que comparte con Fernando Burlando en Palermo Chico. Así la modelo compartió en su Instagram una serie de imágenes en las que se la ve junto al abogado posando en la cocina de su hogar.

Aunque la pareja está instalada en el campo de Las Flores, provincia de Buenos Aires, desde que comenzó la cuarentena, la panelista decidió mostrar uno de los ambientes que más disfruta de la casa que comparte con el letrado en Capital.

Con un estilo futurista y minimalista, la cocina cuenta con elegantes pisos de mármol blanco veteado con tonos grises. Además de electrodomésticos en color acero, banquetas forradas de cuero blanco y una amplia pileta con un ventanal con detalles negros de fondo.

Pese a que la chica que vivía en la Villa 21 se mostró muy a gusto con el espacio, su pareja ha confesado anteriormente que la gastronomía no es lo suyo: “Lamentablemente, quiero decir que Barby no se ha interesado por la cocina, no la pisó todavía”, había dicho el defensor legal de los famosos en el pasado.

La secuencia de su cocina despertó gran interés entre sus seguidores que le dejaron más de 28 mil ‘me gusta’ y algunos comentarios resaltando el espacio. “Es un quirófano esa cocina”; “Me encantaría tener la cocina ordenada como vos”; “Yo amo su cocina”; “Hermosa cocina y ustedes”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la publicación.