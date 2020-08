¡Un fuego! Una de las estrellas de La Casa de Papel enloqueció a sus seguidores con una foto al límite de la censura

Miguel Herrán interpreta a Río en la serie de Netflix “La Casa de Papel” y luego de la historia de los ladrones a la Casa de la Moneda y Timbre el joven consiguió una popularidad mundial que nunca imaginó.

La historia que ya cuenta con cuatro temporadas y una quinta en plena producción, agrupa a reconocidas figuras españolas y otros invitados como el argentino Rodrigo De la Serna.

En esta oportunidad Herrán sorprendió a sus seguidores con una imagen provocativa y sensual que nadie esperada. Dentro de lo que parece ser un baño el actor se fotografió de espaldas y con su pantalón bajo pero sin llegar a mostrar nada más que una nalga de su escultural cuerpo.

“A veces hay que tomar la decisión consciente de no estar cuerdo”, escribió el actor junto a la foto. La publicación consiguió más de 1 millón de reproducciones, miles de “me gusta” y comentarios de admiración y halago. “Ay me muero”, “sos un fuego”, “listo, me caso”, “queee”, “¿sos real?”, fueron algunos de los mensajes para Río.