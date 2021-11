Un ex participante de La Voz Argentina quedó en medio de un escándalo político

A menos de dos días de las elecciones legislativas, un ex participante del reality de Telefé “La Voz Argentina” debió salir a dar explicaciones luego de posar con una candidata a la que supuestamente apoyaría en los comicios.

Se trata de Nicolás Olmedo, del team Lali, quien llegó a instancias de semifinales y se convirtió en popular entre los fanáticos del ciclo conducido por Marley.

Posteo de campaña de Hotton

Ahora aparecieron una imágenes en donde el cantante posó junto a Cynthia Hotton dejando en claro su total apoyo electoral.

Redes de Nicolás Olmedo

Luego de ese encuentro, la candidata a diputada bonaerense de Más Valores, tuvo un comentario transodiante contra Florencia de la V generando polémica y críticas.

Por esta situación y sintiéndose incómodo por el apoyo manifestado hacia la economista, Olmedo manifestó en sus redes sociales: “No tengo nada en contra de Cynthia Hotton. No sé odiar a la gente ni tampoco busco promover el odio hacia otras personas, pero no voy a negar que me sentí usado y manipulado”, comenzó diciendo.

Para finalizar el mediático anuncio: “Nunca se me pidió autorización para usar mi imagen junto a ella y el contexto en el que se dio todo fue un poco raro y bastante planeado… no quiero generar más de lo que hay, pero no voy a privarme de escribir y decir lo que siento. Siempre fui un tipo que nunca supo manejarse con el bardo y todavía no sé hacerlo pero bueno mi inexperiencia me pasó factura, nunca fue mi fin lastimar a la gente, así que disculpas”, expresó el músico en su extenso descargo.