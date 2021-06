Un ex participante de “Bake Off” criticó duramente al jurado de “Masterchef Celebrity”

Hace una semana conocíamos que Gastón Dalmau se convertía en el ganador de “Masterchef Celebrity 2″. Pero la credibilidad del certamen se encontraba en peligro cuando se filtró un video en el que Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, daban como ganadora a Georgina Barbarossa.

Esto ocasionó algunos cuestionamientos, indignaciones y polémicas. Uno de los que se hizo eco de la filtración y no tardó en dar su opinión fue Damián Basile de “Bake Off”, quien dialogó con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” y se mostró contundente con la actitud del jurado: “Antes de grabar las dos finales que grabaron, un escribano ya tenía el resultado del ganador. Lo primero que pensé fue lo bueno que hubiese estado que hagan lo mismo con Bake Off así no teníamos que ir a grabar de nuevo una segunda final. Se hace en todo el mundo que se graben distintas finales, para que sea sorpresa también para el ganador”, reflexionó sobre su experiencia al enfrentar a Samanta Casais, quien quedó descalificada.

Con respecto a los jurados, el último ganador del certamen de pastelería disparó: “Al principio me encantó pero después de ver las dos devoluciones, es como que decís ´pero para cuál de las dos es la realidad´. Les estás hablando en serio o es todo un libreto para quedar bien y justificar que alguien ganó. Me parece que Gastón ganó por su trayectoria en el programa y no por los platos que presentó. Lo que cuenta en la final es lo que pasó en el transcurso del programa. Georgina ha tenido problemas pavos y que en esa competencia restan”, cerró el ex concursante.

Hace unas semanas, el certamen de pastelería volvió a estar en boca de todos cuando se conoció el fallecimiento de Agustina Fontenla por Coronavirus. Damián era muy amigo de la antigua participante y expresó su pesar por este triste desenlace: “Tus risas, tus consejos, tu talento, amistad y humildad... No lo puedo creer. Te amamos Agus. Cuidense.”