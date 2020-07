Un ex custodio de Michael Jackson habló sobre la “habitación del pánico”

La habitación era conocida como la “habitación secreta de los niños” y sobre ella se tejieron muchas teorías, algunas bastante cínicas. Ahora el ex guardaespaldas de Michael Jackson, Matt Fiddes, habló sobre este espacio que se encuentra en Neverland y negó que esa habitación haya sido un lugar donde se abusara de los niños en un podcast.

“Ellos (los críticos) tratan de convencerte que construyó una habitación secreta para niños. Pero eso, que estaba allí cuando compró la casa, en realidad era una habitación de pánico”, remarcó Fiddes en el podcast The Scott McGlynn Show.

“El tipo era un multimillonario y era completamente normal tener una habitación del pánico... empujabas una puerta y había cosas ahí para mantenerse entretenido por unos días hasta que se resolviera un problema”, explicó este experto que ahora es empresario.

Y siguió: “Muchas veces la gente se lanzaba en paracaídas y las alarmas sonaban y el personal de Neverland le decía que entrara en la habitación. Así que no era una habitación secreta. Es la cosa más ridícula que la gente se inventa”.

Sobre el documental Leaving Neverland donde se habla sobre las denuncias de abuso contra el cantante, Fiddes fue contundente: “Él no querría que respondiera a todas esas críticas. Su actitud era ‘siempre ignorarlos. No merece la atención’. Su consejo para todos nosotros era que lo ignoráramos y no hiciéramos comentarios. Pero tuvimos que (decir algo) el año pasado cuando llegó el momento en que no podía ignorarlo más”.