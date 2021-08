Un bailarín mandó al frente a Hernán Piquín por sus malos tratos: “Me siento expuesto...”

La presencia de Hernán Piquín en el jurado de La Academia fue cuestionada desde el principio por los propios participantes que esperaban más de sus devoluciones por ser el más entendido de todos sobre técnica. Pero la vez que decidió hablar desde sus conocimientos, hirió a Jorgito Moliniers, bailarín de Luciana Salazar.

El bailarín integra el jurado de Showmatch junto a Jimena Barón, Ángel de Brito, Pampita y recientemente se sumó Guillermina Valdés, la mujer de Marcelo Tinelli. Sin embargo, a Moliniers le molestó una actitud puntual de Hernán Piquín, quien lo dejó “expuesto” en televisión.

Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. Gentileza.

“No es que me molesta el jurado pero cuando me siento expuesto en mi trabajo siento la necesidad de defenderme”, dijo Jorgito en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y resaltó: “Tenemos que saber que esto es un juego y un reality. La vez pasada tuve una molestia con Hernán Piquín y las correcciones eran para mí y me sentí expuesto”.

“Está bueno cuidarse el uno al otro y que no me expongan a mí como yo también puedo exponer a otra gente. Yo soy un pibe que conoce la materia y no soy ajeno a la profesión”, agregó.

Esto fue puntualmente en una de las coreografías, cuando Piquín le dijo que tenía que cuidar a Luciana y esto incomodó al bailarín. “De Hernán me molestó que me diga que faltaba que cuide a Luciana pero es verdad. Hay que hacer un mea culpa también. Si me lo dice él, hay que hacer una revisión siempre”, dijo al respecto.

“Reconocer el error te hace crecer más y mejorar cada día y yo estoy en esa búsqueda constante, no solamente artística sino humanamente también”, cerró Jorgito Moliniers.