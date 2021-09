Uma Thurman reveló que se hizo un aborto en su adolescencia: “Es mi secreto más oscuro”

A raíz de los cambios que hubo en la ley del aborto en el estado de Texas, Estados Unidos, Uma Thurman decidió contar su secreto mejor guardado para generar conciencia sobre el tema: cuando era adolescente se sometió a un aborto.

La actriz quedó embarazada fruto de una relación con un hombre mucho mayor, quien no se iba a hacer cargo del bebé. En ese momento vivía en Europa, recién había iniciado su carrera y recurrió a padres para decidir cómo seguir su vida.

“Hay mucho dolor en esta historia. Es mi secreto más oscuro que guardé hasta ahora. Tengo 51 años y lo comparto con ustedes desde el hogar donde crie a mis tres hijos, que son mi orgullo y alegría. Mi vida fue extraordinaria, a veces llena de angustias, desafíos, pérdidas y miedo, al igual que la vida de muchas mujeres, pero también marcada, como la de ellas, por el coraje y la compasión”, reveló en una carta que publicó en The New York Times.

Y continuó: “El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, uno que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que experimento. La elección de no quedarme con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser”.

Thurman es madre de Maya y Levon, fruto de su relación con el actor Ethan Hawke, y de Luna, la nena que tuvo con Arpad Busson y aseguró ser consciente de que su revelación le puede generar varios dolores de cabeza, pero le parece importante solidarizarse con las mujeres que pasan experiencias similares a las que vivió.