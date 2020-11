Tyago Griffo mandó al frente a su mamá, la Bomba Tucumana, en un vivo de Instagram

La vida de los mediáticos no tan sencilla, ya que no solo atraviesan los mismos conflictos que cualquiera sino que además todo es ventilado en los medios y redes. Al punto que todo el mundo opina sobre sus peores momentos.

Tal es el caso de Gladys La Bomba Tucumana quien vive días muy complicados por los escándalos judiciales que enfrenta. La cantante está en plena crisis con su ex, quien está acusado de quedarse con su auto y dinero. Asimismo, More Rial aseguró que no va a dar el brazo a torcer y seguirá adelante con la demanda contra La Bomba Tucumana

Es por eso, que la artista optó por desahogarse en las redes e hizo un vivo en Instagram. A modo de catarsis le comentó a sus seguidores la difícil situación que está atravesando. Pero llamó mucho la atención la intervención de su hijo durante la publicación.

Es que con Tyago Griffo ha dejado en claro que mantienen una relación un tanto tensa, ya que en el Cantando, ciclo en el que participan en dúo, han tenido algunos encontronazos.

Lo cierto es que tal como publica Paparazzi, el hijo de la cantante aprovechó la situación para darle un consejo a su madre que la dejó mal parada.

“Deberías de ir de un psicólogo”, le escribió Tyago mientras Gladys se mostraba muy angustiada.

Más allá de que pedir ayuda profesional en cualquier momento de la vida que uno lo requiera es lo mejor, la recomendación no cayó en el mejor momento. Es que hubiera sido más conveniente que ese tipo de consejos se los diera en privado, ya que no pasó de desapercibido para nadie.

Fue la periodista Victoria “Juariu” Braier quien descubrió el comentario, hizo captura de pantalla y lo compartió con la comunidad tuitera.