Murió Matías Attem, periodista y ex participante de “Cuestión de peso” y “Despedida de Solteros”

El miércoles por la tarde murió de cáncer a sus 43 años, Matías Attem, el periodista de Tres Arroyos y famoso por su popular participación en Cuestión de peso y en el reality “Despedida de Solteros” junto a su actual esposa y ahora viuda Yanina Passarello.

Matías Attem y Yanina Passarello. Gentileza / Twitter.

La noticia fue confirmada por Yanina, quién desconsolada por la tragedia, expresó su enojo y molestia a través de un descargo en sus redes sociales, en el mismo, hace referencia sobre la incapacidad y demora por parte de los médicos en diagnosticar la enfermedad de su esposo y padre su hijo.

“Nos tocó la peor obra social del mundo. Tardaron en darme los medicamentos y los papeles, además se cansaron de pasearlo por distintas clínicas. Le decían cualquier cosa, hasta que tenía una manchita en el pulmón. Cuando dieron con el diagnóstico fue demasiado tarde. Es una vergüenza el negocio asqueroso de la salud de las personas. A los pacientes oncológicos no se los cuida”, expresó con indignación. Desconsolada de dolor, también agregó: “Deseo que las biopsias se entreguen a tiempo y no en 30 días. Nuestras familias son un número y es realmente muy triste que no nos tomen en serio. Son unas lacras. Matías se murió y mi hijo se quedó sin su papá”.

Sin saber el triste y cercano destino que le esperaba, en su ultima publicación de Instagram, se puede ver a Matías juntos a su esposa y su hijo Moro, disfrutando de una tarde en familia al aire libre. “Son lo más importante en mi vida. Los amo con todo mi corazón”, expresó en la descripción de la foto.

Sus colegas lo despidieron con mucho cariño en las redes sociales con fotos de los momentos compartidos junto a él. Era habitual verlo en coberturas, entrega de premios y presentaciones de películas.