Tras su pelea en el “Cantando”, Laura Fidalgo salió a hablar y tildó a Lizardo Ponce de “maleducado”

En las últimas horas, la bailarina Laura Fidalgo y Lizardo Ponce tuvieron un pequeño cruce en la pista del Cantando 2020 y la cosa siguió en el programa “Hay que ver” y, obvio, en las redes sociales.

La jurado BAR fue entrevistada en el ciclo de El Nueve y opinó que el influencer es un “maleducado”.

Fidalgo dijo que antes de darle su devolución en la pista esperó a que Ponce dejara de festejar y que cuando iba a hablar él miraba a sus amigos y se reía. También sostuvo que su asistente después le comentó: “Me dijeron ‘qué maleducado, Lizardo’”.

“Cuando veo que empiezo a hablar y no me mira, me quedo callada, vuelvo y sigue, y si... es un maleducado y lo veo que lo hizo adrede, cosa que no se vio en la tele”, continuó Laura súper filosa.

Ahí fue cuando Gaby Fernández comentó que la cosa entre ellos está tensa hace rato y Fidalgo no evadió esa situación: “El año pasado hubo algo con lo de Martín Cirio, pero no tengo nada personal. Me encantan los influencers, los felicito”.