Tras ser destrozado por Instagram, Jorge Rial le respondió a Yanina Latorre con una fuerte advertencia

Jorge Rial y Yanina Latorre no tienen una buena relación desde hace años. Tal es así que la guerra entre ambos se acrecentará, luego de que el periodista deslizara que va a profundizar las acciones legales que inició contra ella para enfrentarla en la Justicia.

Este miércoles, el conductor de Intrusos analizaba en su programa la situación que vivió Alexander Caniggia en la noche de ayer minutos antes de salir al aire en el Cantando 2020, cuando oficiales de la Policía lo notificaron de una causa judicial.

“Muchos son valientes y hablan o te putean en redes. Ahora es en Instagram Live o en YouTube, también al aire. Pero cuando vos les decís 'mirá, lo que acabás de decir ofende y pasa el show televisivo, después se esconden”, señaló el presentador de televisión y radio.

“Vas a la casa y el portero tiene prohibido atender. Lo digo porque a mi me ha pasado con varias, y ahora vuelvo a la carga con otra. Ya se juntaron dos citaciones, y ahora se va a juntar una tercera citación contra una contadora pública”, reveló Rial.

“Espero que esta vez no se esconda. Que no se esconda en su casa de Avenida de los Incas y que responda. Son todos valientes con una cámara, pero después se tiran al piso y lloran. No van a la mediación y no se atreven al cara a cara porque saben que pierden”, concluyó el periodista.

La enemistad entre Jorge y Yanina data de años, y en los dichos del conductor de hoy hay claras alusiones a la panelista de Los Ángeles de la Mañana: su profesión y el departamento que tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de que reside en el partido bonaerense de Pilar junto a Diego Latorre y sus dos hijos.

Este mensaje de Rial ocurre días después de que la mediática haya lanzado munición pesada contra él en su cuenta de Instagram, recordando escándalos que tuvo, como por ejemplo, con Marianela Mirra, o incluso con su hija, Morena, además de también mencionar hechos polémicos que acontecieron en Intrusos, como la cámara oculta a Marcelo Corazza y la invitación a Beatriz Salomón para que vea un informe de Punto Doc sobre su esposo, Alberto Ferriols.

El consejo de Jorge RIal a Yanina Latorre por Lola

Más tarde y en la misma emisión del ciclo de farándula de América TV, el periodista de espectáculos dio un consejo vinculado a Lola Latorre con el que recordó el show por streaming Hashtag en vivo, en el que participó junto con su madre, Martín Cirio, Santi Maratea, Lizardo Ponce y Lucas Spadafora.

Cuando hablaban en el programa sobre el escándalo de Gladys La Bomba Tucumana en el reality de Laflia y una supuesta pelea con su hijo, Tyago Griffo, a raíz de que ella “siente que le da vergüenza”, Rial fue categórico.

“Hay que tener cuidado con llevar a los hijos a esos lugares. Pasó con esta otra chica, ¿cómo se llama? Lola Latorre, que el otro día vi que decía que la avergonzó por un monólogo. Lo vi en las redes, hay que tener cuidado”, opinó el conductor, haciendo referencia a las palabras de Yanina sobre los cuernos de su esposo con Natacha Jaitt.